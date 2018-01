FOTO. Cât de greu sunt de citit mesajele postate de deputatul mitralieră, pe pagina sa Facebook

Cătălin Rădulescu, "deputatul mitralieră", nu este cunoscut doar pentru declaraţiiel sale scandaloase, ci şi pentru mesajele pe care le postează pe pagina sa de Facebook. Astfel, parlamentarul pare certat cu ortografia şi punctuaţia, întrucât mesajele sale sunt greu de citit. Cu alte cuvinte, "mitraliază" toate virgulele.

Am ataşat, în cele ce urmează, ultimul mesaj postat de Rădulescu, în care deputatul îl critică pe Traian Băsescu, "duşmanul românilor.

"Am aflat cu stupoare ca astăzi la B1 TV , cetățeanul Băsescu Traian m-a calomniat , mințind grosolan cetățenii romani , ca eu am depus un amendament la Codul Penal , prin care am cerut eliminarea probelor audio-video din urmărirea penală . Dle Băsescu , nu pentru dumneata ,care nu meriți atenția mea ,pentru sistemul odios, paralel , mafiot pe care l-ai creat in aceasta țara și pentru abuzurile , dramele și crimele care le-a determinat, ci pentru cetățenii acestei tari , pe care ii respect , le spun ca ești un mincinos odios , un mitoman securist si un manipulator . Si pentru ca toată lumea sa vadă cât de mizerabil ești , o sa dau mass- mediei , toate amendamentele depuse de mine . Nu aștept nici ca medic ,scuze de la unul ca dumneata , pentru ca ai fost cel mai mare rău care se putea întâmpla acestei tari , un om malefic care a schimbat codul penal pentru a înlătura opozanții , oamenii de afaceri romani si liderii clasei politice , unul care a vândut țara străinilor și care tăiat salarii și pensii , a închis scoli și spitale , fiind dusmanul romanilor . Însă vreau ca adevarul sa iasă la iveală și pentru a nu știu cata oară , poporul roman sa vadă ce hidoșenie a avut ca președinte . Dep Catalin Marian Radulescu", a scris acesta.