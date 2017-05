Fotbalist, fost campion al României, condamnat pentru ucidere la închisoare cu executare

Fostul mijlocaş, campion al României cu Unirea Urziceni, a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare pentru ucidere din culpă. Totul în urma unui accident rutier produs acum aproape trei ani.

Curtea de Apel Bucureşti a menţinut practic decizia iniţială şi a a respins apelul făcut de Răzvan Pădureţu. Acesta a fost găsit vinovat pentru ucidere din culpă şi părăsirea locului accidentului, după ce în septembrie 2014 a accidentat mortal un pieton în zona Berceni.

Răzvan Pădureţu are 35 de ani şi a început să practice fotbalul la Dinamo unde a fost legitimat până în 2006. Un an mai târziu a fost transferat la Unirea Urziceni, echipă cu care a câştigat titlul în Liga 1, în 2009, sub cârma lui Dan Petrescu. În acest sezon, Pădureţu a fost legitimat la Metalul Reşiţa.