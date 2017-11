Fotbal: Meciul România - Turcia va fi arbitrat de portughezul Tiago Martins

Meciul amical dintre echipele naționale ale României și Turciei va fi arbitrat de portughezul Tiago Bruno Lopes Martins, potrivit site-ului oficial al Federației de fotbal din Turcia.

Arbitri asistenți au fost delegați Ricardo Jorge Ferreira Santos și Luis Andre Ferreira Pinto Campos, iar arbitru de rezervă va fiu clujeanul Horațiu Feșnic.

Partida amicală dintre România și Turcia se va juca joi, pe stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, de la ora 20,15.

Tiago Martins are 37 de ani și este arbitru FIFA din 2015. Lusitanul nu are o experiență internațională prea bogată, până acum arbitrând în general meciuri de juniori și tineret. În acest an a condus, totuși, meciul Italia — Macedonia 1-1, în preliminariile CM 2018, dar și trei partide în cupele europene, Zeta Golubovci — Zeljeznicar Sarajevo 2-2 în primul tur preliminar al Europa League, Legia Varșovia — Mariehamn 6-0 și Celtic — Rosenborg 0-0, în al doilea, respectiv al treilea tur preliminar al Ligii Campionilor.

Sursa: agerpres.ro