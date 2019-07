Fostul şef DIICOT şi alţi doi procurori, propuşi pentru posturi de procurori europeni

Fostul şef DIICOT Daniel Horobniceanu şi alţi doi procurori din DIICOT şi DNA au fost propuşi pentru posturi de procurori europeni.

Cei trei procurori selectaţi sunt Daniel-Constantin Horodniceanu, fost procuror-şef DIICOT în perioada 2015-2018, Cătălin-Laurențiu Borcoman, fost şef DIICOT Braşov şi Constantin-Claudiu Dumitrescu, fost şef al Departamentului de Luptă Antifraudă, actual şef al Serviciului de combatere a corupţiei împotriva intereselor financiare ale UE din cadrul DNA, potrivit unui comunicat al Ministerului Justiţiei.

Cei trei candidați sunt incluși în lista cu trei candidaturi care va fi înaintată Consiliului Uniunii Europene.

Dintre cei opt candidați înscriși inițial, doar cinci au susținut interviul.

Potrivit unei analize ziare.com, Romania trebuia sa decida inca din luna martie pe cine trimite in functia de procuror european din partea tarii noastre, mai ales ca Guvernul PSD-ALDE si fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader stiau inca din octombrie 2017 ca au la dipozitie un an si jumatate pentru a stabili lista de propuneri, insa Tudorel Toader nu s-a grabit deloc, ocolind abil Parlamentul.

Abia in martie 2018 a publicat pe site un proiect de lege in acest scop si abia in noiembrie 2018 a organizat o dezbatere publica pe subiect, conform unei minute publicate in ianuarie pe site-ul ministerului.

Tudorel Toader nu a cerut niciodata de la CSM vreun aviz pentru acel proiect de lege şi întreaga procedură s-a desfăţurat prin ordonanţă de urgenţă, mai scrie ziare.com.