Fostul şef al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, pus oficial sub acuzare de DNA

Fostul şef al Poliţiei Române, Cătălin Ioniţă, a fost pus oficial sub urmărire penală de DNA.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secția de combatere a corupțieiau dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecții:

IONIȚĂ ALEXANDRU-CĂTĂLIN, la data faptelor șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Sectorului 1 București, în prezent chestor principal de poliție,sub aspectul comiterii infracțiunilor de:

- trafic de influență,

- fals în declarații, în formă continuată,

DINU PETRUȚA: sub aspectul comiterii infracțiunii de cumpărare de influență", se precizează într-un comunicat emis de DNA.

Prezentul dosar penal a fost constituit în anul 2018.

"Suspectul Ioniță Alexandru-Cătălin, în perioada 2009 – 2010 când îndeplinea funcția de șef al Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Sectorului 1 București, a pretins de la suspecta Dinu Petruța (persoană îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafețe de aproximativ 18 hectare, în localitatea Popești-Leordeni, județul Ilfov)cedarea cu titlu gratuit a unei suprafețe de 4 hectare din suprafața respectivă,promițând în schimb că îi va determina pe funcționarii publici cu atribuții în acest sens să urgenteze finalizarea procedurii de punere în posesie. În aceste împrejurări, suspecta Dinu Petruța a promis cedarea cu titlu gratuit a celor 4 hectare de teren suspectului Ioniță Alexandru-Cătălin. Ca urmare a demersurilor făcute de suspect, la data de 03 decembrie 2010, Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a județului Ilfov a emis titlul de proprietate în favoarea suspectei Dinu Petruța și a altor trei persoane asupra a 18,17 hectare. Ulterior, la data de 19 martie 2015, persoanele beneficiare ale terenului au vândut întreaga suprafață suspectului Ioniță Alexandru-Cătălin și unei alte persoane din familia acestuia. Conform înțelegerii anterioare, cumpărătorii au achitat doar prețul de 70.000 de euro pentru suprafața de 14 hectare (prețul convenit fiind de 5.000 euro/hectar), restul de 4,17 hectare fiind cedate cu titlu gratuit", se mai arată în sursa citată.

Cătălin Ioniţă, cel care s-a retras marţi de la şefia Poliţiei Române, a fost audiat, miercuri, timp de aproape 4 ore la sediul DNA în calitate de suspect, precizând, la ieşire, că a dat informaţii complete.

"Am dat informaţii complete cu privire la toate aspectele, aşa cum am promis. Vă mai pot spune că îmi voi folosi toată energia în meseria pe care o am, dar şi în reabilitarea statutului meu şi a numelui", a declarat Ioniţă.