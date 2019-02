Fostul premier al PSD: "90% din Ordonanță e batista, dar la urmă ți s-a furat ceasul"

Fostul premier al României, Mihai Tudose, a atacat marţi, la Realitatea TV, OUG pentru modificarea Legilor justiției, susținând că ultima frază din această ordonanță este cea mai importantă.

„Eu am vazut un pic in diagonala acea lunga ordonanța care are 40 de pagini cu Institutul Magistraturii... și la urmă este o frază care prevede interimatul la DNA. Acolo ne interesează, restul este ambalaj. Cei de la circ flutură o batistă și cu mâna celaltă îți iau ceasul... Toată ordonanța asta este 90% batista și la urmă, tocmai s-a furat ceasul", a declarat Tudose, acum membru al partidului Pro România.

În ceea ce privește relația lui Dragnea cu Tăriceanu, Tudose a comentat că „este dragoste eternă".

„PSD nu dă drumul la imunitate, el șantajează cu ce poate... dacă pleacă pică Guvernul, Dragnea devine pieton... Să iasă lumea la vot și să voteze pe cine crede fiecare de cuviință, dar să iasă la vot. Dacă iese cineva în Piață și se pot pune jandarmii, la vot eu cred că încă nu se poate", a declarat Tudose, la Realitatea TV.