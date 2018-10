Fostul ministru al Justiţiei, Raluca Prună, după criticile UE: "Golanul-şef din sat face gălăgie"

Dragnea are agenda proprie

Fostul ministru al Justiţiei din guvernarea tehnocrată Raluca Prună remarcă deturnarea pe care guvernarea PSD-ALDE o face de la subiectele serioase, cum ar fi criticile din Parlamentul European, către alte subiecte-perdea de fum.

Referendumul din această săptămână este "un vehicol manipulator", arată Raluca Prună, iar galagia făcuta de "golanul şef din sat" şi de acoliţii săi ne împiedică să auzim ce cred alţii despre noi si care sunt adevîratele discuţii din ţările mai prospere din jur.

Raluca Prună leagă mesajul lui Frans Timmermans de cel al ambsadorului SUA de ieri - amândoi trag semnalul de alarma cu privire la statul de drept şi justiţia independentă din România şi spun că pierdem ce am construit în 20 ani.

"In timp ce partenerii nostri americani si europeni, prin ambasadorul Klemm si vice-presedintele Comisiei Timmermans, trag semnalul de alarma ca statul de drept, ca justitie independenta, ca pierdem ce am construit in 20 ani, ca lupta impotriva coruptiei, ca spalarea banilor - ca toate acestea si fiecare in parte sunt cheia impotriva deraierii complete;

In timp ce C. Laggarde atrage atentia asupra efectelor protectionismului comercial si al nivelului gradului de indatorare;

noi in sat ne pregatim de referendum. Aproape ca nici nu conteaza despre ce este pe fond, nici daca intelegem. Conteaza ca e vehicolul manipulator si mai conteaza multa galagie facuta de golanul sef din sat si inca alti cativa ca sa ne impiedica sa auzim ce cred altii despre noi si care sunt adevaratele discutii din satele mai prospere din jur.

Noi decidem la un referendum daca orfanul, vaduvul, ibovnica, divortatii, in genere toti cei care sunt altfel decat noi, pot fi egali cu noi. Vom decide prin vot daca acesti eretici pot intra duminica in biserica noastra sau daca nu cumva e mai bine sa fie excomunicati. Dintr-o biserica din care au ramas numai peretii ca Dumnezeu a plecat demult si a luat si iubirea si respectul cu el, ca sa nu ne mai batem joc de ele.

Cam asa se vede referendumul din punctul in care ma aflu. Si nu ma voi prezenta la vot, dar nici nu parasesc satul. Voi ramane si voi vorbi", a scris Raluca Pruna pe pagina de Facebook.