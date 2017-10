Fostul luptător de K1 Tolea Ciumac, din nou după gratii

Fostul luptător K1, Tolea Ciumac, a fost ridicat, joi dimineață, de procurorii DIICOT și dus la biroul din Bacău, într-un dosar în care sunt cercetate mai multe grupări suspectate de contrabanda cu țigări.

Surse judiciare spun pentru Libertatea.ro că au avut loc mai multe percheziții, unele și în Capitală, la mai mulți membri. Mai precis ar fi vizate trei grupări de contrabandă cu țigări, prejudiciul în dosar ridicându-se până la acest moment la aproximativ 600.000 de euro.

Până la acest moment au fost reținuți fostul luptător de K1, Tolea Ciumac, dar și o altă persoană, în vreme ce un autocar cu alte persoane suspectate se îndreaptă spre Bacău, pentru audieri.

Tolea Ciumac are un cazier bogat. La jumătatea lunii iulie, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, sub acuzația ca ar fi sechestrat, tâlhărit și violat o tânăra în pădurea Băneasa.

Tolea Ciumac a stat și dupa gratii - în Romania, dupa ce a fost condamnat pentru tentativă de omor, în urma unui scandal sângeros petrecut în județul Brasov, dar și în Spania, pentru furt.