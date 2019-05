Fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu, declarație șoc după înmormântarea designerului

La doar 43 de ani, Răzvan Ciobanu a murit într-un accident rutier. Incidentul s-a produs în a doua zi de Paşte între localitatea Săcele şi Năvodari.

Moartea lui Răzvan Ciobanu i-a dat viaţa peste cap fostului iubit, care îi vizitează zilnic mormântul şi s-a văzut nevoit să ceară ajutorul unui psiholog pentru a depăşi trauma.



După scandalurile de acum un an, Marius şi Răzvan Ciobanu au reuşit să se împace şi chiar erau buni amici.







„Vreau să merg la un psiholog, nu am cum să depăşesc aceste momente fără îndrumarea unui specialist. Şi după despărţirea de Răzvan am avut nevoie de consiliere psihologică. Eu sunt un bărbat destul de puternic, dar când sentimentele te lovesc, nu ai cum să le controlezi”, a declarat, pentru Click!, fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu.



„Nu mi-am revenit din starea de şoc, dar îmi voi reveni. Important este că tot eu sunt ăla de acum cinci ani şi de acum. Am fost la mormânt la el, merg în fiecare zi, este ceva firesc să fac asta. Nu mă aşteptam să se întâmple tragedia asta. În momentul de faţă mă trec tot felul de sentimente, sunt om! Este cumplit totul, acum sufletul meu este bucăţi, bucăţi, bucăţi, dar, cu timpul, mă voi reface”, a mai spus bărbatul.