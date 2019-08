Fostul șef ANAF, atac la Teodorovici: O slugă dragnistă care a distrus stabilitatea macro-economică

Gelu Diaconu, fostul șef al ANAF, îl ironizează pe Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, după ce acesta și-a făcut bilanțul aniversar.

”Orlando postează pe FB Un text din gama “Offff, viațaaaa meaaaa", simțind că i se pregătește ceva.

El, atoateștiutorul, tupeistul, cel care "a făcut cam toate greșelile/a trăit majoritatea sentimentelor/a muncit/a întâlnit mulți oameni/a riscat/a învățat/ s-a sacrificat/ a îndrăznit", s.a.m.d., nu este altceva decât o pată neagră în istoria finanțelor publice.

#Insista în egolatria cronică care-i ocupă mintea, crezând că, odată înlocuit, va fi regretat de altcineva în afara văduvelor fără noroc, a țeparilor din business, a șpăgarilor din vamă sau a politrucilor analfabeți din PSD.

Un învârtit, un gablonz cu o pospaiala de cunostințe profesionale, cu studii făcute tardiv pe la terasele de fițe, o slugă dragnistă care a distrus stabilitatea macro- economică a țării, o paiață îmbrăcată în ștrampi și adidași de mii de euro care o face acum pe-a victima!

Măcar dacă textul ăsta manelist ar fi fost scris de el!

Dar nu e în stare nici măcar de atât”, a scris Gelu Diaconu pe Facebook.

Eugen Teodorovici și-a sărbătorit, astăzi, ziua de naștere și, cu această ocazie, a transmis câteva rânduri pe pagina sa de Facebook.

”Am făcut cam toate greșelile pe care un om de vârstă medie, ca mine, le poate face.

Am trăit majoritatea sentimentelor pe care un om le poate avea, din primii ani ai vieții până la vârsta maturității.

Am muncit mult și am insistat continuu ca să schimb cutume, mentalități și percepții ce păreau de neschimbat.

Am întâlnit atât de mulți oameni care mi-au marcat existența.

Am riscat, am îndurat, am strigat, am căzut și m-am ridicat de tot atâtea ori.

Am învățat din toate experiențele prin care am trecut și mi-am găsit motivația în înfruntările pe care le-am avut.

Am răspuns și nu doar am rezistat provocărilor din viața personală și cea profesională.

Am înțeles că niciun sacrificiu nu este inutil atunci când vrei să faci ceea ce alții nu au curajul să facă.

Am îndrăznit să acționez în pofida tuturor barierelor văzute și nevăzute, pentru că am găsit soluții acolo unde alții vedeau numai riscuri.

Am insistat să iau atitudine și să îmi asum decizii atunci când alții doar au șoptit, vorbit sau comentat de pe margine.

Iar fiecare an ce trece în viața mea nu face decât să-mi reconfirme alegerea #insistpentruRomania și crezul meu inspirat din profunzimea lui „ce nu te omoară te face mai puternic", aceasta este mărturisirea aniversară a lui Eugen Teodorovici.