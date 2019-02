Fostul șef al „Doi și-un sfert“, dezvăluiri despre relația cu Laura Codruța Kovesi

Fostul șef al Direcției de Informații și Protecție Internă (DIPI) din cadrul Ministerului de Interne, chestorul Gelu Oltean, vorbește despre relația pe care a avut-o cu fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, despre dosarul întocmit de procurorul Florentina Mirică, în care a fost acuzat, alături de alți ofițeri DIPI, că a deturnat fondurile destinate activităților operative, scrie evz.ro

Deschis în 2016, acest dosar a fost clasat în 2018, pe motiv că faptele nu există. Gelu Oltean spune că nu s-ar mai vedea în sistemul în care a fost, pentru că „acum sunt mai fericit, sănătos și mai împăcat ca oricând“ și a dat detalii despre tratamentul revoluționar pe care l-a urmat în jungla amazoniană.

Pentru prima dată ieșiți în presă să spuneți ceva, până acum v-ați ferit de presă. De ce?

Am considerat că un șef de serviciu secret nu are ce să spună el, personal, opiniei publice. În plus, din 2016 am avut un dosar penal instrumentat de DNA și am considerat că totul trebuie să-și urmeze cursul legal, fără conotații emoționale.

Din 2014, de când am plecat de la DIPI, au trecut 5 ani, s-a închis și dosarul, sunt un om liber din toate punctele de vedere, așa că acum pot sămi spun punctul de vedere. Mai ales că în spațiul public s-au spus de-a lungul anilor multe enormități despre mine și văd că se continuă. Ani de zile au pus poza altcuiva în presă, în locul meu, îmi scriau greșit numele, CV-ul prezentat de presă nu corespundea deloc cu cel real. Dar mulți considerau că mă cunosc și au date despre mine. Deci au fost articole în care nici măcar poza și numele meu nu erau corecte, ce să mai vorbim de conținut. Iar tot ce s-a scris până acum, din toate informațiile bombă, nimic nu este real și timpul a dovedit că a fost o ficțiune, în absolut toate situațiile.

Care este raportul dvs. cu Codruța Kovesi?

Până în 2013, când a fost numită la DNA și încă vreo doua luni, aș putea spune că a fost foarte bună (de atunci e și poza apărută în media cu noi doi în stradă), după care s-a rupt total. Așa e când ajungi să personalizezi instituția din care faci parte sau să-ți personalizezi munca. Nu sunt ale tale și nu se poate că „valea mea“ se luptă cu „valea ta“. Acest lucru e specific doar României și arată nivelul spiritual al unora care ajung să aibă putere temporară și uită acest lucru. De multe ori, noi blamăm instituțiile și punem o amprentă nemeritată pe cei care lucrează în ele. Și totul din cauza unor „căpoși“ de lideri, care probabil ar trebui verificați mai bine înainte de a fi puși, inclusiv psihiatric. Instituțiile nu au voie să fie personalizate și să se lupte între ele. Sunt copii ai aceluiași părinte.

