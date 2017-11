Fostul șef al ANAF, atac dur la Ionuț Mișa: ”Un tupeu fenomenal de bișnitar mărunt”

Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, a reacționat dur după ce ANAF, prin președintele Mirela Călugăreanu, a confirmat cifrele prezentate de ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, și anume că un număr de 157.798 de angajatori nu au plătit contribuțiile sociale pentru 2.076.097 de angajați, până la 30 septembrie 2017. Gelu Diaconu susține că, „disperat să-și mulțumească stăpânul”, ministrul Mișa a înmulțit numărul de angajați din declarația fiscală 112 aferent celor cu restanțe și a anunțat că 2 milioane de angajați nu au contribuțiile plătite.

„Ante-scriptum: Dragnea, da-ti afara servitorul sau invata-l sa minta! Domnule Tudose, nu mai girati minciuni ordinare si cautati profesionisti in manipulare, daca tot v-ati pus la bataie numele, cariera si demnitatea pentru Pablito si cartelul Teldrum!

Ministrul Ionut Misa v-a spus/sugerat/indus ideea ca 2,07 milioane de romani n-au contributiile platite. Adica, pe romaneste, n-o sa mai aiba pensie! De fapt, in Romania sunt 157.798 de angajatori care au restante la contributii sociale la 30 septembrie a.c. Pot avea restante de 10, 20 ,30 de lei sau de zeci de mii de lei. Dar asta nu inseamna ca toti cei peste 2 milioane de angajati nu ar avea contributiile platite pana la aceasta data, de-a lungul vechimii lor in munca!!!

Plata acestor contributii nu se face nominal pe CNP-ul fiecarui angajat.

Disperat sa-si multumeasca stapanul, ministrul habarnist a inmultit numarul de angajati din declaratia fiscala 112 aferent celor cu restante si v-a anuntat ca 2 milioane de angajati nu au contributiile platite. Este ori un tupeu fenomenal de bisnitar marunt, ori dovada finala a unei mediocritati vecina cu prostia.

Va asigur ca orice sef de serviciu stie ca restantierii fie platesc lunile urmatoare, fie intra in procedura executarii silite.

Asadar, nici vorba ca trecerea contributiilor de la angajator la angajat ar modifica o astfel de situatie daca nu se va face plata de catre angajator!

Printre altele, eu sunt sceptic ca vor reusi macar sa tina evidenta nominala pe CNP-ul fiecarui angajat a contributiilor sociale. Dar daca vor reusi, obligat la plata contributiilor nevirate va deveni angajatul…sau va avea pensia mai mica!

Aceasta este marea manipulare la care sunteti victime cu totii ale gastii Dragnea-Valcov. Misa este un biet ratacit printre “meandrele” contributiilor sociale. Cat despre adresa “servita” drept justificare de doamna Calugareanu, sefa ANAF, ma abtin...deocamdata!

Ati inteles cum vine treaba, domnule prim ministru Tudose?!”, este mesajul lui Gelu Diaconu, postat pe Facebook.