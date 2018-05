Fosta soţie a lui Andrei Gheorghe i-a presimţit moartea. Mărturiile ei cutremurătoare

Au trecut aproape două luni de când Andrei Gheorghe nu mai este printre noi, iar pentru familia celebrului jurnalist timpul care a trecut a fost mai dureros ca niciodată fără prezența lui. Fosta soție și cei doi copii au vorbit pentru prima dată despre suferințele care l-au chinuit, dar și despre faptul că Petruța Gheorghe i-a presimțit moartea.

"Ziua aia a fost stranie. El se prăpădise dimineaţă, după cum am înţeles apoi, iar eu la 11.00 făceam tratamentul. Înainte să intru la tratament am ascultat melodia «Stand by me» şi mi s-a părut atât de frumoasă. M-am întors de la tratament şi, pentru prima dată după cinci săptămâni, nu aveam niciun dram de energie. Aia a fost singura zi în care am stat doar la pat. Nu reuşisem să vorbesc cu el toată ziua şi am trimis gardianul. El mi-a spus că sunt maşinile acasă şi atunci am ştiut că s-a întâmplat ceva, pentru că el nu pleca niciodată fără maşină", a mai spus Petruţa Gheorghe, potrivit cancan.ro.