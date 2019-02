Elena Ionescu, fosta Mandinga, aproape goală sexy pe net

Elena Ionescu, fosta solistă a trupei Mandinga, a reuşit performanţa de a slăbi 10 kg, după ce a născut anul trecut, în august. Galeria Foto.

Elena a mâncat sănătos, a tras tare la sală şi acolo unde a mai fost nevoie a apelat şi la ajutorul medicului estetician.

Elena, fosta Mandinga, a apărut în ipostaze foarte sexy pe net, înainte de a naşte. Ce e drept, focoasa brunetă a şi avut cu ce să se laude. Imaginile cu ea aproape goală, în Galeria Foto.

"Nu ţin dietă. Secretul este să mâncăm sănătos, să ne hidratăm corespunzător şi să nu ne programăm cinele la ore târzii. Eu am avut 64 de kilograme în timpul sarcinii. La scurt timp după ce am născut cântarul îmi arăta 57 de kilograme, iar acum la 6 luni de la naştere, am cu 10 kilograme mai puţin şi sunt foarte mulţumită", a mărturisit Elena Ionescu, preluată de click.ro.