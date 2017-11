Fost secretar de stat: România are nevoie de taxă auto, pentru că a devenit cimitirul Europei

Taxa de mediu a fost eliminată anul acesta de la 1 februarie, iar numărul mașinilor second hand înmatriculate în România a explodat, sunt cu 400.000 de mașini mai mult. Cum poate fi rezolvată această problemă de mediu și de trafic, este greu de găsit o soluție, pentru că dacă era una la îndemână, cu siguranță era deja implementată. Fost secretar de stat la Ministerul Mediului, Raul Pop, consideră că este nevoie de taxă de poluare pentru că țara noastră a devenit cimitirul de mașini al Europei, dar taxa trebuie să fie proporțională cu poluarea și aceasta o poți măsura prin rulaj, în kilometri ar fi ideal.

Fost secretar de stat la Ministerul Mediului, Raul Pop, consideră că taxa auto nu trebuie plătită o singură dată, pentru că poluarea este nu numai în funcție de norma de poluare, ci și de câți kilometri se parcurg cu acea mașină.

"Eu degeaba taxez o mașină la înmatriculare, pentru că nu știu cât va polua până când va ea ajunge la Remat. Eu pot să înmatriculez mașina și să o țin în garaj și să plătesc la fel ca o persoană care o folosește pentru taximetrie. Este obligatoriu ca taxa să nu fie pe tranzacție ca TVA, ci una pentru rulaj, pentru poluarea pe care o produc. Poluarea depinde de 2 factori, cât de mult folosesc mașina și ce normă de poluare are ea. Ce soluții am? Fie măsor kilometrii parcurși și aici e complicat din punct de vedere administrativ pentru că accesul la mașină nu îl are Ministerul Mediului. Sau a doua variantă ar fi taxarea combustibilului, însă este o problemă pentru că nu e același lucru dacă un combustibil arde într-un EURO 1 sau EURO 6. Trebuie să am o componentă care să-mi ajusteze taxa cu norma de poluare", a spus Pop, pentru realitatea.net, prezent la Foreign Investors Summit 2017.

România a devenit cimitirul de mașini al Europei

Pop mai spune că este nevoie de taxă de poluare pentru că România a devenit cimitirul de mașini al Europei, dar taxa trebuie să fie proporțională cu poluarea și aceasta o poți măsura prin rulaj, în kilometri ar fi ideal.

INFO

Conform datelor furnizate de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), în perioada ianuarie – septembrie 2017 au fost înmatriculate 378.424 de autovehicule la mâna a doua. Este o creștere impresionantă, dacă e să comparăm cifrele cu cele din anul 2016. În primele nouă luni din 2016, numărul mașinilor second-hand înmatriculate a fost de 22.859 unități. Unul dintre motivele pentru care românii preferă mașinile second-hand ar putea fi eliminarea timbrului de mediu, care a scăzut simțitor costurile înmatriculării.

Programul RABLA rămâne un factor important pe piața de automobile. Anul 2017 urmează să se încheie cu 25.000 de mașini cumpărate prin intermediul acestuia. În cazul RABLA Plus, care este destinat celor care vor să-și achiziționeze un automobil electric, anul acesta au aplicat peste 500 de persoane, ceea ce înseamnă că vor fi cumpărate mai multe mașini electrice în 2017 decât în toți ani precedenți la un loc.