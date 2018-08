Fost ofiţer MAI, acuzaţii grave: "Carmen Dan MINTE. A condus personal acţiunile din 10 august"

Fost ofiţer MAI: "Carmen Dan MINTE. A condus personal acţiunile din 10 august"

Acuzatii grave la adresa ministrului Carmen Dan, din partea unui fost ofiter al MAI.

"Ministrul Carmen-Daniela Dan minte. A condus personal actiunile de ordine publica din Piata Victoriei in ziua de 10 august 2018, din pozitia de sef nemijlocit al Centrului National de Conducere al Actiunilor de Ordine Publica", sustine ofiterul de aviatie in rezerva Dumitru Rentea.



Intr-o postare pe Facebook, Dumitru Rentea prezinta in detaliu paragrafele de lege care ii argumenteaza pozitia publica si explica, printre altele, de ce Carmen Dan este responsabila pentru ce s-a intamplat, scrie ziare.com.



"Centrul National de Conducere Integrata a 'situatiilor speciale' (CNCI), componenta operativa a CNCAOP, functioneaza permanent, 24/7, in subordinea nemijlocita a ministrului, deservita de politisti politici - aflati, nu in subordinea legii, ci in subordinea vointei persoanei fizice numita ministru al afacerilor interne. (...) Prin fisa de post, inspectorul general al IGJR este subordonat, nelegal, oamenilor politici, respectiv ei, ministrului afacerilor interne, si unui secretar de stat al MAI, infatisat, nelegal, in uniforma de militar (militar e doar cel ce ocupa o functie militara, potrivit Statutului cadrelor militare) ", mai sustine Dumitru Rentea.



Mai mult, ofiterul in rezerva o acuza pe Carmen Dan si ca a mintit cand a facut urmatoarele declaratii: "Nu va imaginati ca ministrul de interne dispune interventiile jandarmeriei, actiunile operative al Politiei sau misiunile pompierilor. Exista o lege clara care stabileste cine decide interventia pentru restabilirea ordinii publice, iar aseara acest ordin a fost aprobat de prefect, conform legii 60/1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice."



"Minte. Potrivit art. 13 alin. (5) din OUG nr. 30/2007 si HG nr. 1152/2014 ministrul este cel care dispune interventiile jandarmeriei, actiunile operative ale Politiei si misiunile pompierilor. Prefectul nu mai are competenta de a 'decide interventia pentru restabilirea ordinii publice' din 2004, odata cu adoptarea Legii nr. 31/2004 pentru modificarea Legii nr. 60/1990. Ca nu este legal, Carmen Daniela Dan stie, afirmand ca 'nici un ministru de interne nu conduce o actiune operativa a structurilor ministerului. Cine face asta comite un abuz!'. Nu este mai simplu, doamna ministru, sa va executati obligatia data de lege si sa aprobati Regulamentul de organizare si functionare al MAI? Atunci toata lumea s-ar indrepta impotriva secretarului general al MAI si al inspectorului general al IGJR, pentru ca acestia raspund legal pentru actele si activitatea lor, fiind functionari publici", mai scrie, printre altele, ofiterul in rezerva.



Dumitru Rentea, ofiter specialist principal la Unitatea Speciala de Aviatie Bucuresti, din cadrul Inspectoratului General de Aviatie al MAI, a fost trecut in rezerva anul trecut dupa ce a fost trimis in fata consiliului de judecata pentru ca a dat declaratii in care semnala politizarea ministerului si a participat la proteste, scrie Epoch Times.



Pentru ca pe numele lui Carmen Dan s-a depus plangere penala, ancheta a fost preluata de Parchetul General.