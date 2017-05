Fost șef SIE: Ghiță, o vulnerabilitate de securitate națională

Fostul director al SRI, Cătălin Harnagea, susține că domeniul în care firmele lui Sebastian Ghiță au avut contracte cu statul are și o componentă de securitate națională, iar dacă acesta are breșe prin care poate intra in sistem, atunci ar putea vinde aceste secrete către servciile de intelligence din alte țări, informează stiripesurse.ro, care citează Antena 3.