Fost șef al Poliției Rutiere, achitat pe toate "fronturile": Plec din țară, unde oi vedea cu ochii!

Fost șef al Poliției Rutiere, achitat pe toate "fronturile": Plec unde oi vedea cu ochii!

Fostul șef al Poliției Rutiere Lucian Diniță a fost achitat definitiv, luni, de magistrații Curții de Apel București, la capătul a patru ani de proces, după ce procurorii DNA l-au acuzat de corupție.

Lucian Diniță a declarat, pentru EVZ, imediat după aflarea deciziei definitive, că intenționează să plece din țară.

„Ce pot să vă spun? Și-au bătut joc de viața mea, de cariera mea, de familia mea. Nu mai zic cum am ajuns din punct de vedere financiar. Noroc că încă mai există instanțe de judecată”, a spus acesta.

Întrebat dacă are de gând să ceară despăgubiri după acest proces, Lucian Diniță a spus: „Nu am cum. Nu am nici bani, iar starea de sănătate îmi este afectată. O să încerc să îmi rezolv problemele financiare și plec din țară. Nu mai pot sta în țara asta. Unde? Unde oi vedea cu ochii”.