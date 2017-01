Forumul Economic Global: Cele mai mari 5 amenințări din 2017 la adresa economiei

Criză economică

Cu doar o săptămâna înaintea ședinței anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos. experții organizației au dat publicității un top al primelor 5 riscuri majore cu care se confruntă economia globală în prezent.

Raportul anual WEF conține opiniile a 750 de experți economici, anunța CNBC, aceștia identificând primele 5 pericole care amenință să producă puternice turbulențe în lume.

Anemie economica

Cresterea veniturilor si accentuarea diferentelor intre diferitele tipuri de economii se claseaza pe primul loc in randul riscurilor pe care expertii consultati de WEF le vad ca punand priobleme serioase pentru urmatorul deceniu.

Indelungata perioada in care dobanzile de referinta de pe cele mai importante piete economice s-au transformat din instrumente de sustinere a cresterii econbomice in adevarate pericole, lucru care l-a facut pe Andrew Haldane, economistul sef al Bancii Angliei, sa declare profesia de economist ca trecand "printr-o criza".

Descresterea economica a Chinei, un punct discutat si in ianuarie 2016, ramane inca o sperietoare pentru economistii din intreaga lume. Anul trecut, yuanul a inregistrat cea mai mare depreciere in fata dolarului american din istorie, fapt care a transformat valuta din China in cea mai slab performanta moneda din zona asiatica.

Batranii fac jocurile politice



Decizia britanicilor de a parasi Uniunea Europeana, alegerea lui Donald Trump ca presedinte SUA si ascensiunea populismului sunt riscuri geopolitice majore, au apreciat respondentii la studiul privind Perceptia Riscurilor Globale (GPRS).



Probleme legate de identitatea culturala par sa sa fi alimentat surprinzatoarele miscari politice survenite pe scena politica in 2016.

Avans tehnologic



Rezolvarea crizei rezultate in urma avansului tehnologic rapid din ultimii ani ramane o alta problema care nu pare sa isi gaseasca prea curand o rezolvare.



Efectul perturbant al noilor tehnologii este pus de experti in legatura directa cu declinul anumitor industrii si deteriorarea pietei muncii, cu vaste implicatii asupra stabilitatii geopolitice, stabilitatea locurilor de munca si mentinerea legaturilor sociale.



A Patra Revolutie Induistrala a creat un numar de riscuri fara precedent la nivel global si a exacerbat probleme deja existente, robotizarea si dezvoltarea programelor de Inteligenta Artificiala anuntandu-se ca pericole de top pentru urmatorii ani.

Alte riscuri pentru 2017 vizează cooperarea la nivel global și problema politicilor de mediu si a riscurilor ridicate de modificarile climatice.