Forma agresivă și incurabilă de cancer care omoară zeci de mii de oameni. Cum se manifestă

Mielomul multiplu este o formă incurabilă, rară și foarte agresivă de cancer al sângelui, care afectează măduva osoasă. Mielomul multiplu reprezintă aproximativ un procent dintre toate tipurile de cancer și este a doua boală ca frecvență în ceea ce privește cancerul de sânge. În fiecare an, sunt diagnosticaţi cu mielom multiplu aproximativ 39.000 de pacienţi în întreagă Europă şi sunt raportate 24.000 de decese. Aproximativ 37% dintre persoanele diagnosticate au mai puțin de 65 de ani.

"Mielomul multiplu este o boală foarte complexă, care are un tipar specific de perioade de remisiune, urmate de recădere. Pentru pacient, acest lucru înseamnă că boala revine într-o formă mult mai agresivă după o perioadă sub tratament, în care se simte mai bine. În timp, boala progresează, perioadele în care aceasta este ținută sub control se scurtează, iar complicațiile se înmulțesc. Chiar dacă, în ultimii ani, s-au făcut progrese substanțiale în ceea ce privește opțiunile de tratament și mulți pacienți trăiesc cu boala zece ani sau chiar mai mult, mielomul multiplu rămâne o boală incurabilă", explică Prof. Dr. Daniel Coriu, Director-Centrul de Hematologie și Transplant Medular, Institutul Clinic Fundeni.

Vârsta pacientului, stadiul bolii, agresivitatea acesteia, alte afecțiuni asociate și răspunsul la tratament sunt factori care pot influența atât calitatea vieții pacienților cu mielom multiplu, cât și speranța lor de viață. Pacienții cu mielom multiplu suferă adesea și de anxietate, depresie și izolare determinate de stresul unei vieți cu o boală incurabilă și de faptul că își petrec perioade lungi de timp în spital, fiind dependenți de ajutorul familiei.

"Îngrijirea și tratamentul pacienților cu mielom multiplu reprezintă o provocare pentru medici, pentru că, pe măsură ce boala evoluează, fiecare opțiune de tratament devine mai puțin eficace, iar cu fiecare recădere, tratamentele disponibile sunt din ce în ce mai limitate. Din fericire, avem vești bune pentru pacienții recăzuți, care nu mai răspund la terapia anterioară, pentru că există tratamente inovatoare, cu rezultate complexe şi de durată, care prelungesc perioada de viață, fără progresia bolii. Ceea ce noi, medicii, ne dorim este să creștem speranța de viață, păstrând în același timp și calitatea vieții pacienților. Acest lucru presupune reducerea simptomelor bolii, prelungirea perioadelor de remisiune și minimizarea efectelor adverse ale unui tratament pe termen lung", adaugă Prof. Dr. Daniel Coriu.

Cel mai frecvent, mielomul multiplu se manifestă prin dureri puternice de spate, la care se adaugă alte simptome, precum: fracturile și infecțiile repetate, anemia, insuficiența renală, tasarea vertebrelor. În cazul multor pacienți, simptomele rămân latente o lungă perioadă de timp și se manifestă doar în momentul în care boala se află deja într-un stadiu avansat. Cu toate că mielomul multiplu este o afecțiune greu de diagnosticat, boala poate fi depistată printr-o serie de analize uzuale, așa cum sunt cele ale sângelui, hemoleucograma completă, calcemia sau analizele de rinichi. În funcție de rezultatele acestora, medicul poate să solicite efectuarea unor investigații specifice și mai amănunțite, care să confirme sau să infirme diagnosticul prezumtiv.

Sursa: doctorulzilei.ro