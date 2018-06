Fondatorul Rise Project, replică acidă pentru Elena Udrea

Fondatorul Rise Project demontează acuzaţiile lansate la adresa sa de către Elena Udrea! După ce a fost acuzat de fostul ministru că ar avea legătură cu serviciile secrete pentru că a dezvăluit prea multe lucruri despre ea în Costa Rica, Paul Radu i-a răspuns, într-un interviu pentru bugetul.ro, că „datele sunt publice, iar acestea sunt lucruri elementare, dar ca să le știi, trebuie să le înveți”.

"Doamna Elena Udrea ne-a acuzat că suntem cu securitatea, că așa am intrat în sistem și am descoperit intrările și ieșirile ei în Costa Rica. Dar nu! Nu e nicio teorie a conspirației la mijloc. Datele sunt PUBLICE. Este simplu, dar este multă muncă în spate”, a spus Paul Radu.



Fondatorul Rise Project a vorbit şi despre repercusiunile ce au urmat publicării anchetelor jurnalistice despre șeful PSD.



"A venit imediat ANAF. Chiar când urcam ancheta pe site, pentru că noi anunțasem în prealabil că urmează să o publicăm. A venit Antifrauda, au verificat tot, au văzut că totul este în ordine și au plecat. Dar când au publicat raportul de control, au expus și granturile noastre. Doar că noi nu ne ascundeam. Sunt publice, pe site. Am scris despre ele în anchetele noastre. Dar astfel de hărțuiri se mai întâmplă."



În încheierea interviului, Paul Radu a fost supus unui joc de imaginație. Trebuie să îl salveze fie pe Liviu Dragnea, fie pe Victor Ponta, de pe o insulă pustie, apoi să locuiască o lună cu supraviețuitorul.



"În primul rând nu mă voi gândi la faptul că trebuie să locuiesc cu unul dintre ei, fac abstracție de asta. Și voi salva pe cel care se poate, fără să conteze numele. Dacă pot, îi salvez. Aș sări să ajut oricum. "a afirmat Radu.