A făcut focul sub maşină, iar ce s-a întâmplat 5 minute mai târziu este incredibil

Un turc a întâmpinat probleme să-şi pornească maşina pe timp de iarnă, la multe grade sub zero.

Astfel, că a apelat la o soluţie ciudată şi foarte pericuoasă, pe care n-o recomandăm nimănui: a făcut focul sub maşină, pentru a încăzli motorul. Utilitara este un Ford Transit diesel.

