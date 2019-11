FMI: Politica monetară în România trebuie să rămână una restrictivă

O noua recomandare a Fondului Monetar Internațional. FMI recomandă ca politica monetară în România să rămână una restrictivă.

Politica monetară în România trebuie să rămână una restrictivă având în vedere faptul că inflaţia de bază în România a crescut, parţial din cauza presiunilor venite din partea cererii interne, apreciază Fondul Monetar Internaţional (FMI) într-un raport economic regional privind Europa, publicat miercuri.



"În România şi Turcia, politica monetară trebuie să rămână restrictivă pentru a ţine sub control presiunile inflaţioniste şi a consolida credibilitatea politicii monetare", susţine FMI, potrivit Agerpres.







Potrivit "World Economic Outlook", publicat în luna octombrie, FMI şi-a revizuit în urcare estimările privind evoluţia preţurilor de consum în România în 2019, până la o creştere medie anuală de 4,2%, faţă de un avans de 3,3% preconizat în primăvară, în timp ce în 2020 preţurile ar urma să crească cu 3,3%, faţă de o majorare de 3% cât estima în primăvară.



În ceea ce priveşte politica fiscală, FMI susţine că, având în vedere faptul că multe ţări se apropie de nivelul maxim al ocupării, precum şi nivelul ridicat de îndatorare din multe state europene, poziţia fiscală ar trebui să rămână ancorată de obiectivele bugetare pe termen mediu, permiţând stabilizatorilor automaţi să funcţioneze în mod liber.



"Ţările cu un nivel ridicat al datoriei publice şi deficitului ar trebui să continue consolidarea fiscală pentru a reduce vulnerabilităţile economice, exceptând acolo unde cererea privată este atât de slabă încât o consolidare ar duce ritmul de creştere cu mult sub potenţial", se arată în raportul FMI.



De asemenea, instituţia financiară internaţională a pus din nou accentul pe reformele structurale, care rămân esenţiale pentru a îmbunătăţi potenţialul de creştere. "Politicile destinate creşterii gradului de participare a forţei de muncă şi de perfecţionare a capitalului uman (inclusiv prin transferul taxelor dinspre muncă, extinderea programelor de ucenicie şi adaptarea educaţiei la nevoile pieţei muncii) ar trebui implementate urgent, având în vedere creşterea provocărilor demografice şi evoluţiile tehnologice în regiune", susţine FMI.



În sfârşit, FMI apreciază că, în multe state emergente din Europa, întărirea guvernanţei şi îmbunătăţirea eficienţei sectorului public rămân imperative pentru a susţine procesul de convergenţă a standardelor de viaţă spre cele din Europa avansată.



Luna trecută, Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în creştere la 4% estimările privind evoluţia economiei româneşti în acest an. Dacă în luna aprilie, FMI estima că România va înregistra în acest an o creştere economică de 3,1%, urmată de un avans de 3% în 2020, în raportul "World Economic Outlook", publicat la mijlocul lunii octombrie, instituţia financiară internaţională şi-a revizuit, în sus, prognozele referitoare la avansul economiei româneşti până la 4% în 2019 şi la 3,5% în 2020.