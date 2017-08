Floyd Mayweather vs Conor McGregor. Declarația irlandezului aruncă meciul în aer

Floyd Mayweather vs Conor McGregor. Luptătorul de arte marţiale mixte, irlandezul Conor McGregor, spune că este pregătit pentru confruntarea cu pugilistul american Floyd Mayweather şi susţine că nu se gândeşte decât la victorie, chestiunea financiară fiind pentru el una secundară.

Floyd Mayweather vs Conor McGregor. ''Sunt deja pregătit pentru lupta cu Mayweather şi voi învinge. Mă bazez în special pe un pumn de fier, pumnul meu stâng. Cuvântul 'bani' nu există în vocabularul meu, eu mă pregătesc ca să lupt şi să câştig şi o voi face într-un mod devastator. Nu mă îngrijesc de bani'', a declarat irlandezul de 29 de ani, într-o conferinţă la Las Vegas.



Floyd Mayweather vs Conor McGregor. Meciul de box dintre americanul Floyd Mayweather şi irlandezul Conor McGregor, starul artelor marţiale mixte, este programat pe 26 august, la Las Vegas, iar biletele pentru acest eveniment au preţuri între 500 şi 10.000 de dolari.



Floyd Mayweather vs Conor McGregor. Mayweather a câştigat 49 de meciuri, dintre care 26 înainte de limită, în timp ce McGregor a suferit trei înfrângeri în 24 de meciuri în MMA, toate prin abandon.