Moment dificil în familia lui Florin Piersic. "Este o operație cu risc"

Dorina Chiriac, fosta soţie a lui Florin Piersic Jr., trece prin momente dificile şi trebuie să se opereze de urgenţă, întrucât medicii i-au descoperit un chist pe corzile vocale.

Fosta soţie a lui Florin Piersic Jr. şi-a amânat toate spectacolele şi trebuie să se opereze de urgenţă la Luxemburg, conform anunţului făcut chiar de artistă pe contul personal de socializare.

„Ei, şi-aşa. cer scuze publicului pe această singură cale accesibilă mie pentru absenţa mea de la spectacolele anunţate pentru lunile mai, iunie, iulie până la sfârşitul stagiunii, reprezentaţii teatrale şi concerte la care s-au vândut deja biletele. ...

Vocea m-a anunţat că-mi pleacă. m-a anunţat oficial, cu martori. ameninţă să îmi ia şi urechea, că mi s-a instalat o afonie. Curând voi avea parte de o intervenţie chirurgicală asupra unui chist pe corzile vocale la o clinică din Luxemburg (sună mai cumva dacă zic asta, na) ok. Este o intervenţie cu risc pentru cineva care are vocea drept instrument esenţial in meserie. Curând intru în pauză vocală totală (cunosc prieteni care-ar da petrecere în Piaţa Universităţii că tac io), cer scuze once again pentru încurcătură tuturor, încerc să tac zen după operaţie că cică e periculos de nu, şi-n toamnă, după ce-o să mă aud eu pentru prima oară, decid dacă să mă fac cântăreaţă sau să m-apuc de scris. Vad eu", a scris ea pe Facebook.

Florin Piersic Junior a format un cuplu cu actriţa Dorina Chiriac, din relaţia lor venind pe lume o fetiţă pe nume Sonia, potrivit wowbiz.ro.