Florin Piersic recunoaşte că a avut o poveste de dragoste cu Angela Similea: "Amor nebun"

Florin Piersic şi Angela Similea

Florin Piersic a recunoscut ca in perioada in care era casatorit cu Ana Szeles a avut o aventura cu Angela Similea.

Florin Piersic, 82 de ani, a marturisit ca in tinerete a avut o relatie cu Angela Similea, a transmis apropotv.ro. Actorul a explicat ca era imposibil sa nu ii faca actritei curte fiindca era foarte frumoasa si dorita de toti barbatii.

„Cu Angela am fost intr-un amor nebun. Luni intregi am plecat cu ea in deplasari si era imposibil sa nu avem ceva, mai ales ca Similea era foarte frumoasa si dorita de toţi. La inceput ne sicanam, apoi am inceput sa ne apropiem din ce in ce mai mult, ne mai si pipaiam, pâna ne-am cuplat de tot. A fost o in toata regula, o poveste de dragoste frumoasa, de care, acum, imi aduc aminte cu placere”, a declarat Piersic.

Florin Piersic este unul dintre cei mai iubiti actori romani. Pe 27 ianuarie, el a implinit 82 de ani si inca nu si-a incheiat activitatea artistica.