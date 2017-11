Veste de ultimă oră despre Florin Piersic. Cum a fost surprins la Cluj. Imaginea a devenit virală

Naţionala României va înfrunta diseară Turcia, de la ora 8:15, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca. Selecţionerul otomanilor, Mircea Lucescu, a spus că, dacă n-a reuşit să antreneze România, măcar să o înfrunte ca adversar. Galeria Foto.

Mircea Lucescu a spus că el a fost cel care a insistat pentru ca amicalul dintre România şi Turcia să aibă loc.

"Dacă nu am putut s-o conduc de pe margine, măcar să o pot întâlni pe terenul de joc. Ştiţi foarte bine că am fost scos de la echipa României după 4-0 cu Austria. Eraţi mici când am fost înlăturat de la naţională", a afirmat Il Luce.

Altfel, la hotelul la care naţionala Turciei este cazată în Cluj, Mircea Lucescu s-a întâlnit cu Florin Piersic. Tehnicianul şi actorul s-au întreţinut câteva minute. Piersic l-a sărutat pe obraz pe Il Luce şi i-a spus: "Mircea, te iubesc, mă!". Sursa foto: Facebook Daniel Nanu.

Momentul întâlnirii dintre cei doi, în Galeria Foto.