Ministrul Justiţiei, anunţ de ultima oră: România prezintă toate elementele ca MCV să fie încheiat

România prezintă toate condițiile ca Mecanismul de Cooperare și Verificare să fie încheiat, a declarat ministrul Justiției, Florin Iordache, joi, după întâlnirea cu secretarul general adjunct al Comisiei Europene, Paraskevi Michou.

Declaraţia a fost făcută la Ministerul Justiţiei. "In legatura cu MCV am prezentat obiectivele cu care a plecat Romania in 2006 si am aratat ca amindeplinit aceste conditionalitati”, a spus Iordache.

“Nu vad de ce ar trebui in continuare acest mecanism”, a spus el, precizand ca acesta este punctul de vedere al Guvernului si al Ministerului Justitiei.

"In Romania avem un stat de drept functional si avem destule garantii ca nu este necesar un mecanism de cooperare si verificare", a afirmat Iordache, sustinand ca "avem o legislatie coerenta si institutii care functioneaza independent". Conditiile din MCV au fost folositoare Romaniei si au ajutat la intarirea statului de drept, insa au fost indeplinite, a repetat ministrul justitiei.