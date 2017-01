Florin Iordache şi atacurile sale asupra Justiţiei, în ultimii ani. Cele 10 bile negre

România Curată a făcut un scurt inventar al activităţii lui Florin Iordache, mai ales dacă ne raportăm la activitatea sa de deputat în Comisia Juridică. Mai bine zis, cum a blocat acesta Justiţia. A fost inginer, jurist, viceprimar la Caracal şi a ajuns deputat în 2000. În 2007 şi-a trecut în CV un doctorat în “Relaţii Internaţionale”. Este căsătorit cu Magdalena Iordache, fostă judecătoare la ICCJ, acum pensionară.

1. A propus eliminarea şi apoi scăderea cvorumului de prezenţă la referendumul de demitere a preşedintelui

Deputat în Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a propus în 2007 eliminarea cvorumului de prezenţă la referendumul de demitere a preşedintelui. Conform noului text propus de Ioardache şi aprobat de Parlament, un preşedinte ales în al doilea tur de scrutin, putea fi demis la referendum cu votul a jumătate plus unu din cei care se prezintă la vot, nu cu jumătate plus unu din numărul celor înscrişi pe listele electorale. “Nu e nici o legătură între decizia de suspendare a preşedintelui şi proiectul de modificare a legii…noi am demarat aceasta procedură de modificare în 2005…nu am făcut o lege pentru Băsescu, ci una constituţională” spunea deputatul PSD Florin Iordache în 2007. Cvorumul de prezenţă a fost reintrodus în primavara lui 2012 de majoritatea PDL şi eliminată din nou de Guvernul Ponta pe 4 iulie 2012. Până la urmă, CCR, printr-o decizie din 15 iulie 2012, a menţinut cvorumul de prezenţă la 50 plus unu din numărul celor înscrişi pe listele electorale. Iordache nu s-a lăsat şi, un an mai târziu, a propus şi obţinut reducerea cvorumului de prezenţă la referendumul de demitere a preşedintelui la 30 la sută. Vezi aici.

2. Vârf de lance în ”Marţea neagră”

Pe 10 decembrie 2013, deputaţii au aprobat sau modificat mai multe acte normative controversate. E vorba de legea amnistiei şi graţierii, modifica­rea Codului Penal, legea minelor şi legea lobby-ului. Deputatul Florin Iordache a fost considerat atunci o figură centrală în operaţiunea Marţea neagră, potrivit surselor politice citate la acea vreme de ziarul Gândul.

3. A iniţiat eliminarea din lege a nepotismului

Iordache este iniţiatorul mai multor proiecte de lege de modificare a legislaţiei penale. Unul dintre ele vizează eliminarea sancţiunilor pentru parlamentarii care şi-au angajat rudele la cabi­net până în anul 2013. Vezi detalii aici şi aici.

4. A iniţiat şi eliminarea unor incompatibilităţi pentru aleşii locali

Un alt pro­iect care i-a avut printre iniţiatori pe Florin Iordache le-a dat dreptul aleşilor locali să facă parte din Consiliile de administraţie ale companiilor de utilităţi publice.

5. A iniţiat şi eliminarea probelor obţinute prin mandat de siguranţă naţională

Deputatul Florin Iordache a propus şi modificarea legii 51/1991 privind Securitatea Naţională a României astfel încât procurorii să nu mai poată utiliza în dosarele de corupţie interceptările reali­zate pe mandat de siguranţă naţională. Această iniţiativă nu a trecut.

6. Iniţiator al legii privind super-imunitatea avocaţilor

Florin Iordache s-a numărat şi printre iniţiatorii controversatului proiect de modificare a avocaturii prin care se urmărea acordarea unei super-imuni­tăţi avocaţilor: procurorii nu aveau voie să ridice înscrisuri, să pună sub sechestru sau să dispună confiscarea comunicărilor scrise între client şi avocat, nici a calculatoarelor sau telefoanelor mobile aparţinând avocaţilor. Detalii aici.

7. A participat la blocarea anchetelor penale în Parlament.

“Prea ne speriem de Bruxelles, cine e Bruxelles-ul asta?!” Deputatul Florin Iordache s-a opus anchetei privind fraudele de la referendumul din 2012.

8 Vrea revizuirea Constituţiei în sensul recunoaşterii familiei tradiţionale

“În faţa viitoarei comisii de revizuire a Constituţiei, cel puţin un subiect care este foarte important azi. Este vorba despre acel demers popular în care 3.500.000 de români au spus că trebuie precizat foarte clar şi modificat articolul 48. Contrar părerilor chiar ai unor membri ai Executivului actual, cred că trebuie să avem tăria şi să spunem foarte clar că trebuie să ne păstrăm tradiţia şi identitatea României şi de aceea, din punctul meu de vedere trebuie neapărat modificat acest articol care defineşte foarte clar familia. Sunt convins că acest demers ambiţios va beneficia de susţinerea tuturor grupurilor parlamentare”, a declarat Florin Iordache în noiembrie 2016. Vezi aici.

9. S-a numărat printre inițiatorii proiectului de lege prin care Vlasov a vrut să preia Registrul Comerțului

Florin Iordache a fost printre inițiatorii proiectului de lege privind trecerea Registrului Comerțului la Camera de Comerț, condusă la vremea respectivă de Mihai Vlasov. Acest caz s-a transformat în dosar penal, iar în octombrie 2015, pe atunci vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, a fost audiat în calitate de martor. Mihail Vlasov a fost condamnat în acest dosar la doi ani de închisoare cu suspendare. 10. Soţia lui, fosta judecătoare ICCJ, acum pensionară, a făcut parte din completul care l-a achitat pe Adrian Năstase în dosarul mătuşa Tamara