Iordache, după criticile lui Iohannis pentru legile justiţiei: "Noi nu ciopîrţim, noi îmbunătăţim"

Deputatul PSD Florin Iordache a respins, joi, toate criticile aduse de președintele Klaus Iohannis referitoare la modificarea legilor justiției, subliniind că propunerile îmbunătățesc legislația în domeniu și sunt promovate printr-o procedură parlamentară normală.

"Nu știu ce înseamnă pentru președinte procedură viciată. Procedura care este acum în desfășurare este procedură parlamentară. Un grup de senatori și deputați au inițiat un proiect de modificare a celor trei legi, acestea sunt în procedură de avizare la CSM, Consiliul Legislativ și Guvern, după care vor intra în dezbatere parlamentară în Parlament, Camera Deputaților, ca primă cameră, Senatul — cameră decizională. Este procedură normală. Există procedura parlamentară sau procedura Guvernului. Am inițiat proiectul noi, un grup parlamentari PSD și ALDE", a precizat, pentru AGERPRES, Florin Iordache, inițiator al proiectului de modificare a legilor justiției și președinte al Comisiei speciale parlamentare privind domeniul justiției, anunţă Agerpres.

El a respins și afirmația șefului statului conform căreia legislația este "ciopârțită", menționând că proiectul de lege inițiat pe această temă îmbunătățește prevederile actuale.

"Noi nu ciopârțim, noi îmbunătățim. Deci, propunerile pe care le facem, le facem în așa fel încât să îmbunătățim legislația. Cu toții am constatat că anumite articole sunt fie neconstituționale, fie nu funcționează. Prin propunerea pe care noi am făcut-o nu facem decât să îmbunătățim legislația", a adăugat Iordache.

Potrivit acestuia, actuala legislație care vizează răspunderea magistraților este incompletă și, prin proiectul de modificare a legilor justiției, se stipulează mai clar ce înseamnă această răspundere, precum și sancțiunile aplicate.

"Constatăm că răspunderea magistraților este prevăzută în Legea 303. Noi nu am făcut decât să spunem mai clar ce înseamnă răspunderea magistraților și să prevedem niște sancțiuni. Dacă în acest moment îmi dați un singur exemplu de procuror sau judecător care răspunde pe actuala legislație, eu sunt de acord că nu trebuie să o modificăm. Actuala legislație care vizează răspunderea magistraților este incompletă și de aceea noi, prin propunerea pe care am făcut-o, am precizat ce înseamnă reaua credință și grava neglijență și am precizat și termenul de prescripție și modul în care statul trebuie să se întoarcă împotriva celui ce a greșit", a arătat el.

În ceea ce privește Inspecția Judiciară, Iordache a subliniat că așa cum este la CSM nu funcționează. "Am constatat cu toții că acum cum este ea (Inspecția Judiciară — n.r.) la CSM nu funcționează și noi am propus înființarea acelui Consiliu Național de Integritate", a adăugat Iordache. Președintele Klaus Iohannis a criticat joi procedura de modificare a legilor justiției, despre care a afirmat că sunt "ciopârțite".

"Cu rezultate aproape de negative a reușit ministrul Justiției să demonstreze că se poate și mai netransparent, și mai neclar, și mai incert de până acum. Niciodată nu am avut până acum o astfel de procedură viciată de legiferare — un pachet de legi asumat de ministru, cerute avize, toate negative, nu se lasă ministrul și se duce fără să aibă drept de inițiativă legislativă în Parlament, își dă fizic proiectele din mână, parlamentari din Coaliție iau aceste proiecte și le prezintă ca și cum le-ar fi creat acasă și acum avem inițiativă parlamentară. Așa nu se legiferează. (...) Dacă ne uităm la conținut, cu siguranță unele prevederi (...) sunt bune, oportune și necesare. Mă gândesc aici la a pune în acord cu decizii ale CCR, puneri în acord cu directive europene și așa mai departe, însă de la a corecta legislația, ceea ce în esență ar fi fost un lucru bun, până la a ciopârți, ceea ce se întâmplă se pare acum, este cale lungă și nu ar trebui să o parcurgem", a afirmat Iohannis la Palatul Cotroceni.