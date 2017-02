Florin Iordache, ministrul Justiţiei: Nu îmi dau nicio demisie!

Ministrul Justiţiei, Florin Ioradche, a declarat, după şedinţa PSD de la Palatul Parlamentului, că nu îşi va da nico demisie.

Acesta a ieşit pe furiş din sală şi le-a spus jurnaliştilor, pe fugă: "Nu îmi dau nicio demisie".

"Repet, în perioada cât eu lipsesc din Parlament cineva trebuie să semneze. Nicio delegare, delegarea e de operaţiuni curente. Deci în continuare atribuţiunile de ministru le exercit eu", a mai spus Iordache.

Pe de altă parte, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a exprimat până la acest moment nicio poziţie vizavi de deciziile Guvernului Grindeanu pe tema Justiţiei, social-democratul lipsind atât de la şedinţa grupurilor PSD de miercuri, precum şi de la sedinţa Birourilor Permanente Reunite.

Codrin Stefanescu a declarat, miercuri, citat de B1 TV, ca joi, la sedinta Comitetului Executiv National, se va decide daca PSD va organiza o contramanifestatie sau nu.

Potrivit informatilior obtinute de Hotnews.ro, la sedinta CEx de azi, liderii de filiala din tara ar urma sa fie intrebati in legatura cu oportunitatea organizarii contramanifestatiei si in legatura cu capacitatea de a mobiliza un mare numar de oameni in Capitala.

De altfel, Stefanescu a facut si o consultare, pe Facebook, in acest sens. "Sondaj ! Credeti ca ar trebui sa organizam si noi un miting de sustinere ? Un miting ptr libertate, drepturi si normalitate ? Un miting ptr salvarea Romaniei din ghearele acestui sistem odios ? Unul cu adevarat urias ptr apararea votului nostru din 11 decembrie si ptr democratie ? Rog sa raspundeti cu DA sau Nu !"