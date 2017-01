Florin Iordache, la preluarea mandatului la Justiţie: Întărirea statului de drept, prioritară

Florin Iordache, noul ministru al Justiţiei, a declarat, joi, la preluarea mandatului de la Raluca Prună, că întărirea statului de drept şi creşterea încrederii cetăţeanului în actul de justiţie sunt prioritare. Iordache declara miercuri că o lege a amnistiei şi graţierii este de bun augur.

"Priorităţi sunt întărirea statului de drept şi creşterea încrederii cetăţeanului în actul de justiţie. Cea mai importantă este încrederea cetăţeanului în actul de justiţie corect, cu respectarea legii", a declarat Florin Iordache, joi, la preluarea mandatului de ministru al Justiţiei, potrivit Mediafax.

În legătură cu înregistrarea în care Traian Băsescu vorbeşte despre informaţii pe care le-ar fi primit în legătură cu dosarul ICA, în care a fost condamnat Dan Voiculescu, Iordache a declarat că va analiza dacă se impune sesizarea inspecţiei judiciare.

Florin Iordache a ajuns joi, în jurul orei 9.00, la Ministerul Justiţiei. Anterior, la sediul instituţiei a ajuns Raluca Prună, fostul ministru, pentru predarea mandatului.

"Sunt foarte încântată, cred ca am făcut un mandat destul de bun pentru un timp foarte scurt. Am făczt multe lucruri, am lăsat şi multe lucruri nefăcute că nu am avut timp. De exemplu, am pregătit tot anul trecut un pachet de legi ale justiţiei care modifică legile din 2004, cele trei legi, pachetul pe justiţie. L-am făcut printr-o largă consultare, am discutat cu asociaţiile de magistraţi. Erau proiecte de lege, nu am reuşit să le depunem în Parlament, cred că este corect să le lăsăm acestui Guvern. Eu am nădejdea că ele vor fi depuse în Parlament şi adoptate", a declarat fostul ministru.