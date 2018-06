Florin Iordache, gafă de proporții. Fostul ministru, către Denise Rifai: ”Nu aș fi asa pesimistă”

Florin Iordache a făcut declarații surprinzătoare la Realitatea TV, în exclusivitate. Astfel, după ce Denise Rifai l-a întrebat ce se va întâmpla dacă Iohannis nu o va revoca pe Kovesi, Iordache a făcut o eroare, vorbind despre sine la genul feminin: ”Eu nu aș fi așa pesimistă ca dumneavoastră”.

Florin Iordache a fost invitat în cadrul emisiunii ”Prime Time News”, moderată de Denise Rifai. Printre alte subiecte, a fost atins și cel al eventualei revocări din funcție a Laurei Codruța Kovesi. Astfel, Iordache a spus că el crede că Iohannis a afirmat că va ține cont de motivarea Curții, și cel mai probabil, se va ține de cuvânt. Doar că ulterior, Iordache a menționat că el nu ar fi asa ”pesimistă” ca Denise Rifai.

Iată dialogul:

Denie Rifai: ”V-am intrebat ce veți face dacă președintele Klaus Iohannis nu va emite decretul de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi”

Florin Iordache: ”Eu nu aș fi asa pesimistă, cum sunteți dumneavoastră, că președintele nu va emite acest decret, pentru că președintele, am văzut și eu, când a spus că va respecta decizia Curții”.

Florin Iordache a mai vorbit şi despre codul vestimentar pentru mitingul PSD: "Nu îmi trebuie nişte haine speciale pentru sâmbătă. Vor veni şi în alb mulţi colegi. Eu cred că voi veni într-o cămaşă albă. Dar nu neapărat numai în alb. Probabil vor veni colegi şi în ii, pentru că ia este o cămaşă tradiţională a românilor. Vor veni şi în culori mai pastelate. E o chestiune la libera apreciere a fiecăruia. O să vedeţi, nu o să fie uniformă alb de la brâu în sus. Vor fi şi culori mai pastelate".

Cât despre numărul participanţilor, Iordache spune că vor fi până în 300.000 de oameni: "Fiecare organizaţie judeţeană îşi suportă cheltuielile".

"În perioada cât am fost la guvernare, dar şi cât nu am fost la guvernare, în foarte multe instituţii ale statului s-au comis abuzuri. În acelaşi timp puterea legislativă, cât şi puterea executivă, sunt acum la noi, dar, dacă legile nu sunt suficient de clare, nu sunt suficient de concise, nu au fost întotdeauna interpretate cu bunăcredinţă de mai multe persoane, am constat că în multe chestiuni s-au întâmplat abuzuri. Chiar dacă suntem la putere în Parlament şi în Guvern, constatăm că în România au loc foarte multe abuzuri. Şi atunci acest miting vine să întărească faptul că am constatat că sunt abuzuri şi, prin măsurile pe care le luăm, eliminăm cât se poate abuzurile care s-au petrecut în România", a mai spus Florin Iordache.