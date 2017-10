Florin Iordache, despre pragul abuzului în serviciu: "Undeva la 19 000 lei nu va deranja pe nimeni"

Florin Iordache a vorbit, la Parlament, despre modificările din Legile Justiţiei. Acesta a declarat că se doreşte o Inspecţie autonomă, dar subordonată unui consiliu. Totodată, autorul celebrei OUG 13 care a declansat cele mai ample proteste de strada din Romania dupa Revolutie, a declarat marti ca un prag pentru abuzul in serviciu "undeva la 19.000" de lei "nu va deranja pe nimeni.

Acesta a sustinut, la intrebarile ziaristilor, ca acest prag a fost "solicitat in doua decizii ale Curtii Constitutionale" si ca, "daca va fi un prag modic, cred ca nu va deranja pe nimeni".



Acesta a invocat o propunere a Asociatiei Magistratilor din Romania legata de echivalenta a 10 salarii, "undeva la 19.000" de lei.



OUG 13 adoptata la inceputul acestui an viza modificarea Codului Penal prin introducerea unui prag al prejudiciului de 200.000 de lei peste care abuzul în serviciu devenea infracţiune.



In acest fel, Liviu Dragnea ar fi scapat de una din acuzatiile in dosarul in care e cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual, unde prejudiciul este de 100.000 de lei.