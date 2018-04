Florin Iordache, despre abuzul în serviciu: Eu cred că trebuie făcut fără prag!

Florin Iordache, președintele Comisiei Speciale pentru legile Justiției, a anunțat că în opinia sa nu trebuie stabilit un prag pentru infracțiunea de abuz în serviciu.

"La abuzul in serviciu am definit principalele linii directoare. Avem deja 14 propuneri cu prag mai mare, prag mai mic. Si Ministerul Justiţiei va avea o propunere. In dezbaterile din comisie vom gasi cea mai buna formula. Exista si varianta sa nu fie prag. Eu cred ca definirea abuzului in seviciu trebuie facuta fara prag", a declarat Iordache, la finalul şedinţei în care s-a stabilit că dezbaterile pe fond vor începe pe 2 mai.

Cu referire la propunerea de abrogare a infracţiunii de neglijenţă în serviciu, Iordache a motivat că "se confundă abuzul in serviciu cu neglijenta in serviciu". "In expunerea de motive puteti citi de ce am propus abrogarea", a mai afirmat preşedintele comisiei speciale.