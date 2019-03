Florin Cîțu, scenariu halucinant despre Ordonanța 114

Deputatul PNL, Florin Cîțu, lansează o teorie conform căreia Dragnea, Vîlcov și Teodorovici acțiunează la ordin din exterior, pentru că au dat Ordonanța 114 imediat după o escală la Moscova a ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici.

"Dragnea, Valcov, Teodorovici actioneaza la ordin din exterior pentru a distruge economia Romaniei.

OUG 114 a aparut dupa escala lui Teodorovici la Moscova.

Am spus atunci ca trebuie sa fii foarte prost sa introduci astfel de taxe in acest context economic. Rezultatul este doar unul singur- adancirea CRIZEI ECONOMICE in care deja se afla Romania.