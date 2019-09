Florin Cîțu arată cum fură psd-iștii cu ajutorul legii: ”Viorica m-a rugat frumos să scriu asta!”

Liderul senatorilor PNL - Florin Cîțu afirmă că foarte mulți dintre politicieni au o singură dorință când ajung la putere: să-și planteze imediat oameni în conducerea companiilor de stat.

Florin Cîțu a explicat, pe Facebook, mecanismul prin care cei de la Putere ”fură” legal.

”Viorica m-a rugat frumos sa scriu asta!

Sa va arat cum fura psd-istii cu ajutorul legii 111/2016.

Cei mai multi dintre politicieni au o singura dorinta cand ajung la putere: sa-si planteze imediat oameni in conducerea companiilor de stat. Rationamentul acestor psd-isti este simplu. In acest mod isi asigura sponsorizari la partid, locuri de munca pentru amante si amanti si contracte pentru firmele membrilor si simpatizantilor de partid.

Uitati cum stau lucrurile, ca sa nu mai avem discutii.

Confom legii 111/2016 exista un sistem dualist de conducere al companiilor de stat. Pe langa cei aproximativ 10 directori executivi si pana la 9 membri in consiliul de administratie mai apar si intre 9 si 11 membri in consiliul de supraveghere.

Ca sa intelegeti despre ce vorbim.

Un presedinte al unui consiliu de supraveghere pentru o companie de stat medie castiga, bani in buzunar, 7000 de lei. Asta pentru ca participa la o SINGURA sedinta pe luna. Iar un presedinte al unui consiliul de administratie, in aceeasi companie, castiga in jur de 8000 de lei. Directorul unei astfel de companii poate sa castige lunar in jur de 15000 de lei.

Aceste salarii sunt platite in companii de stat care oricum sunt verificate in fiecare an de Curtea de Conturi. Altfel spus, indiferent daca au profit sau pierderi si datorii de zeci de miliarde lei (situatie in care se afla astazi majoritatea companiilor de stat) aceste companii, platesc in interpretarea legii de catre PSD, salarii care reprezinta aproape 50% din cheltuieli.

O simpla analiza dupa numele persoanelor care conduc aceste companii arta ca TOTI sunt oamenii PSD-ului. In acest moment sunt aproximativ 5000 de psd-isti in aceste poziti. Dar daca ne uitam la experienta acestora si la CV-urile lor, atunci ne dam seama de dimensiunea dezastrului si a jafului din banul public.

Adaugati aici toate abuzurile pe care statul PSD-ist le-a facut la adresa acestor companii. De exemplu, confiscarea banilor de investitii, a provizioanelor si a dividendelor.

Vreti exemple concrete?

Cel mai cunoscut exemplu este ce s-a intamplat la Transelectrica. Nu s-a mai putut musamaliza.

Ministrul Badalau l-a numit sef la Transelectrica pe un tip care nu putea sa ocupe aceasta functie. Nu treabuiau sa treaca opt luni ca acest lucru sa fie descoperit de cativa ziaristi.

Aflata sub incidenta legii 111 Transelectrica are un sistem dualist de conducere. Era datoria consiliului de supraveghere sa previna acest lucru si a ministrului sa reactioneze imediat.

Dar surpriza. Ministrul a tacut malc. Ministerul nu a dat niciun comunicat de presa referitor la aceasta situatie. Iar presedintele consiliului de supraveghere, domnul Cosea, numit de acelasi domn Badalau, ne spune ca escrocul “era un om bun cu viziune pentru investitii”. Asta in conditiile in care escrocul a incasat lunar salariu de aproximativ 30000 de euro lunar desi nu ar fi trebuit.

Ii sugerez ministrului Badalau, si ministerului, sa DEMITA URGENT atat consiliul de supraveghere cat si consiliul de administratie al Transelectrica si ceara inapoi toti banii din indemnizatii platiti membrilor acestor doua consilii.

In acelasi timp ministrul Badalau are datoria fata de romani si fata de actionari sa faca o declaratie publica in legatura cu situatia creata la Transelectrica (ganditi-va la toate contractele semnate de acest om in ultimele 8 luni, sunt nule).

Acesta este un exemplu clar de cum fura PSD banul public folosindu-se de o lege care ar fi trebuit sa protejeze economia de influenta politica.

Domnule ministru, va asigur ca #NuLuamPrizonieri!”, a scris Florin Cîțu.