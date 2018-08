Florin Călinescu a desfiinţat-o pe Carmen Dan

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, şi-a întrerupt concediul de odihnă pentru a se afla în minister, fără a fi implicată însă în deciziile operative ale structurilor MAI, în urma incidentelor de la protestele din Piaţa Victoriei.

"Da. Am întrerupt concediul şi am făcut asta pentru eu ştiu ce înseamnă responsabilitatea acestei funcţii publice, însă asta nu înseamnă că am intervenit în vreun fel în coordonarea operativă a structurilor care au acţionat aseară", a afirmat Carmen Dan.

Florin Călinescu a ironizat în stilul său caracteristic acţiunile lui Carmen Dan.

"Carmensita, mi amor, nu trebuia să îţi întrerupi concediu’ pentru bagabontu’ ăsta şi să ne servești explicaţiile astea sleite", a postat Florin Călinescu pe Facebook.

Altfel, procurorii militari i-au chemat, luni și marți, la audieri pe răniți și pe martorii care pot da informații despre violențele de la mitingul diasporei. Persoanele vătămate au început să facă plângeri. În total, peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar numărul celor răniți este chiar mai mare.