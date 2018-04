Florin Călinescu, în doliu. A fost lovit de o nouă tragedie. A fost găsit spânzurat în grădină!

Ion Sorescu, în varsta de 64 ani, din Băbana – Argeș, tatăl a trei băieți aflați cu toții în străinătate, a fost găsit spânzurat în grădina casei.

În urma cu cațiva ani, vecinul său, polițist atunci la Rutieră, l-a depistat că a condus un tractor pe drumurile publice fără a poseda carnet și în stare de ebrietate. Atunci a fost condamnat la 1,5 ani inchisoare cu suspendare și 120 zile în folosul comunitații, zile pe care nu a mai putut sa le faca deoarece intre timp si-a rupt mana in doua locuri la munca agricola, scrie stiridearges.ro.



Este al doilea lea caz de sinucidere prin spânzurare in familia lui Florin Călinescu, dupa ce fiul sau cel mic a fost gasit spanzurat in urma cu cativa ani!

Ion Sorescu era vărul lui Florin Călinescu.