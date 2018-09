Florin Călinescu îl face "praf" pe Dragnea, după poza cu Maior şi Kovesi

Florin Călinescu a reacţionat, astăzi, la fotografia compromiţătoare cu Liviu Dragnea pe care Victor Ponta a postat-o pe o reţea de socializare.

"Victoras, fostul șef al lu’ Livulica, vine cu poza asta de mare caracter. Ce avem in imagine? Pentru cei născuți de ieri încoace: fostul șef al SRI. Fosta șefa DNA. Si, si, siiiii? Pai, bine monser Livulica, ditamai statu’ tralalalel si acuma nici gura nu iti miroase?! Cand mergi in anumite programe tv si nimeni nu te deranjează cu nici o întrebare mai acătării, cand înșiri pe sfoara guvizii din capu’ tău ca pe niște moaște sacre, riscul e sa te crezi doar tu pe tine însuți, ți, ț... Nu vrei sa facem un interviu, fata in fata, sa afli cum stai...? Nu o sa vrei. Pana atunci o veste buna: fabrica de PROZAC va lucra zi si noapte, sâmbăta si duminica pentru liniștirea ta", a scris Florin Călinescu, pe Facebook.

Reamintim că Victor Ponta a publicat, pe Facebook, o fotografie în care Dragnea și Maior apar îmbrățișați. Postarea a fost scrisă chiar în timp ce liderul PSD vorbea, la un post TV, despre faptul că ambasadorul "încă se crede directorul SRI".