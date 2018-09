Florin Călinescu îi MITRALIAZĂ pe Dragnea și Dăncilă: Cretin e ăla de te-a pus în fruntea Guvernului

Florin Călinescu

Actorul Florin Călinescu susține că nu Viorica Dăncilă este de vină pentru gafele pe care le comite ci ”cretinul ăla de te-a pus în fruntea Guvernului”. El îi cere Vioricăi Dăncilă să-și demită consilierii, pe Anca Alexandrescu și Darius Vâlcov, iar apoi să plece și ea.

”Domnu’ Viorica, nu esti tu proasta. Cretin a ala de te-a pus in fruntea guvernului. Nici in Chaplin, nici in Stan&Bran, nici in nimeni, nu am vazut faza ca aia cu scaunele, de o facusi acu’ pân Spania.

Domnu’ viorica, da-i dracu’ afara pā toti consilierii, în frunte cu alexandreasca si vâlcov. Nu vezi cā te compromite?

Si p-orma dā-te si tu.

Sa moara livulica de bubā...

Io am crezut ca te chemase regele espaniol sa ii faci curat pân odāi, un chec, o sarmala, ceva...si dupa, sā-l intrebi: muy e bien?

Nasol e ca la saracia d-acolo nu vezi nici un euro. Cel mult vreo doi iglesiasi.

In alta ordine de idei, gata vacanta, asa ca livulica, ai em bec!”, susține Florin Călinescu, potrivit stiripesurse.ro.