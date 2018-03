Florin Călinescu, anunţ teribil înainte de Congresul PSD. L-a făcut praf pe Liviu Dragnea!

După 2 ani şi jumătate de la ultimul Congres, PSD urmează să-şi aleagă o nouă garnitură de vicepreşedinţi, plus preşedintele executiv şi secretarul general, în cadrul unui Congres extraordinar organizat sâmbătă, 10 martie, la Sala Palatului.

Omul de televiziune Florin Călinescu nu vede deloc cu ochi buni acest Congres PSD şi a pus tunurile pe social-democraţi. Actorul consideră că în aceste momente este nevoiem mai mult ca oricând, de atitudine.

"Dragi Romani, iubiti compatrioti!

Astept cu scarba sezatoarea comunistilor donatori in buzunarele lui livulica si un pic in ale lor, de sambata.

Of cors, se va consacra infractiunea populara teleormaneana. La nivel national.

Infractori, penali, condamnati, condamnabili, cercetati penal, tudorei, nicolai, iordachi, valcovi, nicolici si alti curcubei, vor consacra sambata golania infractionala civila si penala.

Chestia asta nu poate fi impiedicata pentru ca acolo 4/5 mii de complici o vor face.

Ceea ce ei nu pot opri este ATITUDINEA noastra.

Ne sculam din somnul cel de moarte?!", a postat Florin Călinescu pe Facebook.