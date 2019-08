Florin Câțu, despre taxa pe Oxigen: "O idee la fel de nenorocită ca toate din OUG 114"

Senatorul liberal susține că, după ce a băgat primaria în faliment și nu a primit niciun ban de la propriul guvern, primarul Bucureștiului vrea să facă rost de bani pentru campanie de la români. Cîțu spune că nici taxa de poluare sau celelalte taxe de drum nu și-au atins scopul, ajungând doar cheltuieli cu ajutoare.

"Primaria Bucuresti este in FALIMENT!

Solutia a venit imediat de la Primarul Bucurestiului.

Solutie comunista bineinteles. TAXE mai multe si mai mari.

Sa fie clar pentru toti romanii.

A cheltuit trei ani de zile banii din buget pe concerte, vouchere si excursii gratuite in Grecia si nu a facut NIMIC pentru a rezolva problema traficului in Bucuresti. Desi in campanie a promis ca in sase luni o rezolva.

Tupeu tipic de PSD-ist.

Acum, dupa ce a bagat primaria in FALIMENT si nu a primit niciun ban de la propriul guvern, primarul Bucurestiului vrea sa faca rost de bani pentru campanie de la romani. Taxe. Atat stie. Attat stiu cei de la PSD+ALDE- taxe, impozite, reglementari, constrangeri etc.

A functionat taxa de mediu? Dar celelalte taxe de drum? NU. Niciuna

Toate s-au dus catre cheltuieli cu ajutoare sociale si alte prostii.

Nici aceasta taxa nu va functiona. Doar va creste preturile si ATAT.

Primarul Bucurestiului se pregateste de campanie. Vrea sa ia bani din taxe si sa faca concerte, sa dea vouchere si excursi gratuite ca poate, poate o mai voteaza cineva.

O idee la fel de nenorocita ca toate ideile din OUG 114.

Eu, senator de Bucuresti, nu o sustin. si nu voi sustine niciodata o asemenea prostie.

Primarul Bucurestului a esuat si trebuie sa plece acasa. AJUNGE cu experimentele comuniste pe banii romanilor", și-a încheiat postarea pe Facebook senatorul PNL.