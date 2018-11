Florin Busuioc. Ce este infarctul miocardic. Cauze, simptome, complicaţii

Infarctul miocardic este denumirea medicala a necrozei miocardice acute. De regula, este cauzat de trombi (cheaguri formate la nivelul arterial, venos) care blocheaza circulatia fluxului sangvin si produc necroza ischemica a muschiului cardiac.

In cele mai multe dintre cazuri, etiologia infarctului miocardic este reprezentata de ateroscleroza. Pe scurt, ateroscleroza reprezinta o afectiune a peretilor vaselor sangvine care, in timp, conduce la reducerea diametrului vasului de sange pana la infundarea acestuia. Aceste depuneri de placi ateromatoase pot cauza complicatii precum: angina pectorala, infarctul miocardic, accidentul cerebral etc.



Exista, insa, si cazuri nonaterosclerotice dintre care putem enumera traumatismele (disectia de aorta, emboliile coronariene, prolapsul de valva mitrala, endocardita bacteriana, hipertrofia ventriculara, consumul de substante interzise, spasmele coronariene etc.)



Potrivit mediafax.ro, pacientii cu angina instabila si cei cu factori de risc coronarian au un risc crescut de infarct miocardic acut. Factorii de risc sunt de doua tipuri:



a) factorii de risc nemodificabili precum: varsta, sexul, istoricul familial

b) factori de risc modificabili precum: fumatul, dislipidemia, diabetul, obezitatea, hipertensiunea etc.