Florin Bercean: "Sper să fie de bun augur aducerea unor oameni foarte importanți la FR de Judo"

Florin Bercean, antrenorul lotului olimpic feminin de judo, a salutat alegerea lui Cozmin Gușă în funcția de președinte al FR de Judo și a opinat că în contextul unei finanțări mai bune rezultatele nu vor întârzia să apară.

''Sper să fie unitate, să terminăm cu exagerările cu care ne-am obișnuit în ultima perioadă și în sfârșit să ne adunăm în jurul saltelei de judo, să ne preocupe sportul de înaltă performanță, să ne ocupăm de copii, de bunul mers al treburilor în judo. Am mai avut o echipă foarte puternică, o echipă care a dat un președinte al Uniunii europene de judo și mai târziu al Federației internaționale de judo (Marius Vizer — n.r.). Eu sper să fie de bun augur aducerea în sânul judo-ulu a unor oameni foarte importanți care ne pot ajuta. În momentul în care avem toate condițiile asigurate, avem resurse, avem putere, copii foarte buni, avem antrenori, cluburi, avem tot ce ne trebuie să mergem la Tokyo și să recâștigăm ce la Rio nu am reușit. Eu cred în echipă, în seriozitate, în muncă și atunci este imposibil să nu avem succes. Eu vreau să mă ocup în continuare de activitatea centrului olimpic de la Cluj, vreau să impun același model și la masculin, unde este un teren care nu a fost explorat cum trebuie. Eu cred că vom reuși prin înființarea unor zone de excelență în judo-ul românesc și în alte părți ale României'', a declarat Florin Bercean, ales vicepreședinte al FR de Judo la alegerile de luni.

Alina Dumitru, campioana olimpică, aleasă de asemenea vicepreședinte, a declarat că judo-ul poate readuce medalii la JO: ''Vreau să ajut sportivii să ajungă acolo unde își doresc, acolo unde eu am ajuns, pe cea mai înaltă treaptă la JO, și să să le dau încredere că se poate. Oricine poate ajunge acolo dacă vrea cu adevărat și muncește. Vom face o echipă bună și încercăm să le oferim sportivilor tot ceea cea au nevoie să-și ducă eforturile până la capăt. Dl Gușă e omul potrivit, a făcut și sport, băiatul dânsului face judo, eu zic că o să facă ceea ce ne dorim cu toții și să aducem cât mai multe medalii. Pentru asta ne luptăm, să ajungem să câștigăm cât mai multe medalii la CE, CM și să venim de la Tokyo cu cel puțin o medalie''.

Corina Căprioriu, aleasă membru în Comitetul director, vrea să contribuie la redresarea judoului românesc, sport pe care l-a practicat 23 de ani: '' Am practicat 23 ani judo, dintre care 17 ani la lotul național. Eu iubesc încă sportul, e posibil să revin, mă gândesc, dar nu pentru că nu sunt fericită în viața de zi cu zi pe care o am acum, ci pentru că iubesc foarte mult sportul și în special judo. Acum sunt la Dinamo București, îndrum și inițiez copii în judo, sunt sprijinită de club și asta e tot ce contează. Vreau să transmit mai departe ce am acumulat în 23 ani, ar fi păcat să nu ajut judo-ul românesc. Sunt într-un comitet director, toată lumea va avea sarcini, suntem împreună pentru judo-ul românesc, ideea este să ajut''.