Floriile Catolice. Iohannis, la slujba de la Catedrala romano-catolică din Sibiu

Preşedintele Klaus Iohannis a mers sâmbătă dimineaţă la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” din Sibiu, la slujba oficiată în Duminica Floriilor la catolici. Şeful statului a venit la slujbă alături de soţia sa, Carmen Iohannis.

Cei doi au ajuns la biserică puţin după oră nouă. De fiecare dată când se află la Sibiu, soţii Iohannis obişnuiesc să meargă la slujbele de duminică de la Biserica Romano-Catolică. Astăzi, cu atât mai mult, fiind o sărbătoare atât de mare, Floriile catolicilor.

Credincioşi, persoane consacrate şi preoţi din comunităţile şi parohiile romano-catolice din Bucureşti şi împrejurimi sunt aşteptaţi să participe, duminică, la tradiţionala procesiune de Florii pe străzile Capitalei, potrivit Agerpres.



Procesiunea va începe cu un moment de rugăciune, la ora 14, în Piaţa Vladimir Ghika, din apropierea Bisericii "Preasfânta Inimă a lui Isus".



După ce Ioan Robu va binecuvânta ramurile pe care cei prezenţi le vor purta în mâini pe străzile Capitalei, credincioşii, preoţii şi episcopii vor porni în procesiune pe traseul: b-dul Aviatorilor, Piaţa Victoriei, Calea Victoriei, str. G-ral Berthelot. În faţa procesiunii vor merge tinerii, care vor purta "Crucea Zilei Mondiale a Tineretului".



Când procesiunea va ajunge la Catedrala Sf. Iosif, în jurul orei 15, în Catedrală va fi celebrată Sfânta Liturghie, prezidată de arhiepiscopul mitropolit de Bucureşti.



Duminica Floriilor deschide Săptămâna Sfântă şi uneşte intrarea solemnă a lui Cristos în Ierusalim - eveniment în amintirea căruia are loc procesiunea pe străzile oraşului - cu vestirea Pătimirii Mântuitorului la Sfânta Liturghie. Pentru credincioşii romano-catolici, participarea la procesiunea şi la Sfânta Liturghie din această duminică este un prilej de mărturisire publică a credinţei şi de unitate cu toţii creştinii catolici din România şi din lumea întreagă.



În Duminica Floriilor, Biserica Catolică celebrează şi Ziua Mondială a Tineretului (ZMT), ajunsă în acest an la cea de a XXXIV-a ediţie. În ianuarie, în Panama a avut loc Întâlnirea Mondială a Tineretului, la care au participat şi 32 de tineri din România, iar pe 25 martie, Papa Francisc le-a adresat tuturor tinerilor creştini o exortaţie apostolică - o scrisoare de îndemn -, intitulată "Christus vivit" / "Cristos trăieşte".



"Acea viaţă nu este o salvare agăţată în cloud care aşteaptă să fie descărcată, nici o nouă aplicaţie care urmează a fi descoperită ori un exerciţiu mental, rod al tehnicilor de creştere personală. Viaţa pe care Dumnezeu ne-o oferă nu este un tutorial prin care aflăm ultimele noutăţi. Mântuirea pe care Dumnezeu ne-o dăruieşte este o invitaţie de a lua parte la o poveste de iubire care se întrepătrunde cu istoriile noastre, care este vie şi vrea să prindă viaţă în noi, ca să putem aduce roade acolo unde suntem, aşa cum suntem şi cu cei cu care suntem împreună. Acolo vine Domnul să semene şi să prindă rădăcini", mai spune Papa Francisc, citat în comunicat.



Credincioşii catolici sărbătoresc duminică Floriile, zi care aminteşte de intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost întâmpinat de mulţimi de oameni cu ramuri de finic.

Papa Francisc oficiază Sfânta Liturghie la Vatican

La Vatican, Papa Francisc va oficia Sfânta Liturghie în Duminica Floriilor. Un moment special al acestei slujbe va fi rostirea uneia dintre rugăciuni de către un imigrant român în limba naţională. Este vorba despre „Rugăciunea universală” sau „Rugăciunea credincioșilor” pentru papa și toți episcopii Bisericii Catolice.

Gestul Suveranului Pontif de a pune un român să citească această rugăciune are loc în contextul pregătirilor pentru apropiata călătorie apostolică a Sfântului Părinte în ţara noastră. Papa Francisc va ajunge in Romania pe 31 mai şi va sta aici 3 zile. Vizita are loc la 20 de ani după cea a Papei Ioan Paul al II-lea.