Floriile 2019. Ce nume sunt sărbătorite de Florii? Spune-le LA MULŢI ANI! Mesaje Și felicitări

Nume sărbătorite de Florii 2018

Floriile 2019. Ce nume sunt sărbătorite de Florii. Nume care se sărbătoresc de Florii. Peste 1,5 milioane de români îşi serbează onomastica de FLORII, pe 21 aprilie 2019/

Floriile 2019. Nume sărbatorite de FLORII. Cei mai mulţi romani care îşi sărbătoresc onomastica de Florii, respectiv 334.734 de persoane, poarta numele de Florin, alţi 147.328 Viorel, iar 54.759 Florian. Alţi 29.777 romani poarta numele Florea, 25.181 răspund la numele Florentin şi alţi 13.925 – Florinel.

Printre bărbaţii care îşi serbează ziua numelui de FLORII se număra şi cei cu numele Trandafir – 2.418, Bujor – 1.554, Floricel – 924, Margarit – 695 şi Crin – 214.

Nume sărbatorite de FLORII. Din totalul fetelor si femeilor cu nume de flori, 146.268 se numesc Viorica, 128.844 – Florentina, 92.668 Florica, 87.202 Floarea, iar 79.753 Florina.

Floriile 2019. Nume sărbatorite de FLORII. În Duminica Floriilor vor fi aniversate şi persoane cu nume de flori mai rar întâlnite, precum Garofita – 2.872, Iris – 2.296, Anemona – 878, Micsunica – 646, Romanita – 543, Panseluta – 444 sau Crizantema – 353.

Floriile 2019. Nume sărbatorite de FLORII:

Anemona

Brânduşa

Camelia

Codrin

Codrina

Codruţ

Codruţa

Crăiţa

Crenguţa

Crina

Crinu

Crinuţa

Crizantema

Dalia

Delia

Floarea

Flora

Florenţa

Florentin

Florentina

Florica

Florin

Florina

Garofiţa

Gentiana

Gherghina

Iasmin

Iasmina

Iris

Lăcrimioara

Laur

Laura

Laurenţiu

Laurian

Lauriana

Malina

Margareta

Micsunica

Mugurel

Narcis

Narcisa

Panseluţa

Romaniţa

Roza

Rozalia

Trandafira

Violeta

Viorel

Viorela

Viorica

Zambila

Zambilica

Floriile 2019. MESAJE DE FLORII. FELICITĂRI DE FLORII. URĂRI DE FLORII. SMS DE FLORII. LA MULŢI ANI DE FLORII. Duminica Floriilor este o sărbătoare creștină fără dată exactă, celebrată întotdeauna în ultima duminică dinaintea Paștelui. În 2019, Floriile pică pe 21 aprilie, urmând ca Paştele să aibă loc duminica următoare, pe 28 aprilie. Aproape 1,5 milioane de români poartă nume de floare, trimite-le celor dragi un mesaj, un sms sau o urare cu ocazia zilei numelui.

Floriile 2019. În ziua de Florii, credincioșii merg cu ramuri de salcie la biserică, pentru a-L întâmpina pe Hristos. Aceste ramuri sunt sfințite și apoi puse la icoane. Potrivit tradiției, ramurile se țin la icoane până când apar celelalte, de anul viitor. O credință populară spune că pomii prind putere cu adevărat abia după ziua de Florii.

Fie că Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la ţine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulţi ani!

Floriile 2019. Îţi doresc să mergi pe un drum numit viaţă, să te împiedici de un ciob numit noroc, să cazi într-o prăpastie numită fericire şi să culegi o floare numită iubire! La mulţi ani!

La mulţi ani şi mult noroc în această zi specială. Îţi dorim să ţi se îndeplinească toate dorinţele. Sănătate şi numai bucurii.

Îţi doresc o ora de linişte, o zi de pace, o săptămâna de soare, un an de iubire, un veac de sănătate şi un mileniu de bani. La Mulţi Ani!

De ziua ta să înfloreşti precum o floare care se deschide uşor, răspândind frumuseţe şi bucurie în inimile tuturor. La mulţi ani!

Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieţii tale, lasă-i astăzi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie că florile iubirii să-ţi împodobească viaţă şi să-ţi veziîmplinite toate dorinţele.

De Florii, să se răsfrângă asupra ta bunătatea şi dragostea ce izvorăsc dintr-o inima mare şi iubitoare.

De ziua ce-ţi surâde-n prag, Şi-i porţi frumosul nume, Eu îţi doresc tot ce-i mai drag, Şi mai frumos pe lume.

Sărbătoreşte sau pur şi simplu fă-ţi timp numai pentru ţine. Este ziua ta, aşa că bucură-te din plin de ea! La Mulţi Ani!

Să-ţi aducă Dumnezeu o primăvară eternă în suflet! La Mulţi Ani!

Floriile 2019. Sper că această zi specială să îţi aducă tone de fericire în calea ta. La mulţi ani, de Florii!

Un cer albastru fără nori, În calea ta să fie, Să ai în viaţă numai flori, Noroc şi bucurie. La Mulţi Ani!

O zi frumoasă este mâine, o zi frumoasă pentru ţine. O floare şi un sincer La Mulţi Ani! Să creşti mare şi frumoasă şi să fii şi sănătoasă.

Gândurile să îţi fie colorate în nuanţele parfumate ale primăverii iar taină florilor să îţi dezvăluie speranţa de a trăi fiecare clipă cu inima împlinită. La mulţi ani!

În această zi sfânta iubirea să risipească cu a să lumina blanda orice umbră din sufletul tău, orice urmă de gând rău. Numai sănătate şi bucurie îţi dorim! La mulţi ani!

Floriile 2019. Sper că drumul tău în viaţă să îţi fie presărat de inocenţa ghioceilor, de frumuseţea trandafirilor şi de gingăşia crinilor. La mulţi ani!

Această zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume – unei flori, o minune a naturii. La mulţi ani!

Pentru că eşti o persoană deosebită, toate florile din lume urează un sincer „La mulţi ani” unei alte flori!

Pe o petală de lalea, La Mulţi Ani din partea mea, iar pe una de bujor, Te iubesc şi te ador! La mulţi ani!

Din adâncul sufletului îţi urez un drum presărat cu bucurie, zâmbete, iubire şi fericire!

Labirintul vieţii să te poarte pe aripi sfinte, dincolo de tristeţe, într-un zbor divin. La mulţi ani, dragă mea!

Floriile 2019. Îmi încălzeşti mereu sufletul cu privirea ta în care se reflectă tainele unui univers ce aşteaptă să fie descoperit. La mulţi ani, scumpă mea! Nu uită că te iubesc!

Florile sufletului tău presară în vieţile noastre nenumărate clipe de fericire; fie că harul tău de a ne însenina zilele să se răsfrângă şi asupra ta în culori vii şi gânduriparfumate. La mulţi ani înfloritori!

Pentru că m-ai învăţat să apreciez fiecare lucru mărunt, pentru că mi-ai arătat ce înseamnă să trăiesc cu adevărat, îţi mulţumesc! La mulţi ani fericiţi de ziua numelui tău!

O zi frumoasă începe cu o floare. Viaţa este frumoasă pentru că tu exişti. La mulţi ani!

Floare pură, floare sfântă, azi e ziua ta. Soarele a aflat şi el, luna şi ea! Fericire ţi-au adus, iar mie împlinire, că iubesc o stea divină cu nume de floare! La mulţi ani!

Dintr-o lume plină de flori tu eşti trandafirul meu şi vreau să rămâi mereu. La mulţi ani!

Să ai o zi frumoasă, că o zi de primăvară. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericită, iubita şi zâmbitoare. La Mulţi Ani!

Să primeşti flori de ziua ta. Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare. La mulţiani!

Această zi să îţi aducă atât de multe flori încât să te pierzi printre ele şi tot atâtea realizări. La mulţi ani!

Să-ţi fie viaţă un buchet de flori într-o grădina plină de realizări. La mulţi ani de ziua numelui!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porţi, să fii fericită, iubita şi bucuroasă. La Mulţi Ani!

Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi şi fericire îţi doresc din partea mea. La mulţi ani de ziua numelui!

Astăzi, fiind o zi frumoasă şi ştiind că-i ziua ta,/ În parfumul dimineţii, ţin a te felicita. La mulţi ani de ziua numelui!

Floriile 2019. Motoceii sa vă intre în casa cu mult belşug şi spor în toate. Florile să-ţi fie aproape.

Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astazi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi împlinite toate dorințele.

Pentru că ești o persoană deosebită, toate florile din lume urează un sincer “La mulți ani” unei alte flori!

MESAJE DE FLORII. Totul pe lume se schimbă, doar florile se deschid în fiecare primăvară; pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează la mulţi ani!

Această zi să îţi aducă atât de multe flori încât să te pierzi printre ele şi tot atâtea declaraţii de dragoste! Tu eşti singura mea floare de pe pământ!

Aceasta zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume: florile, minuni ale naturii. La Mulţi Ani!

Floriile 2019. SMS DE FLORII. Există flori în grădina mea, există flori în parc, dar nimic nu este mai frumos decât atunci când buzele noastre se întâlnesc în întuneric! Eşti cea mai frumoasă floare a mea!

MESAJE DE FLORII. Această zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume: unei flori. La mulţi ani!

URĂRI DE FLORII. Să primeşti flori de ziua ta, Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sarbatoare. La mulţi ani!

Pentru că eşti minunată, toate florile din lume urează "la mulţi ani!" unei alte flori.

MESAJE DE FLORII. La mulţi ani, sănătate şi fericire! Să ciocnim un păhărel, celebrând un "Floricel".

Eşti cea mai frumoasă floare dintre flori şi te iubesc enorm!

Te iubesc floricel şi îţi doresc un la mulţi ani frumuşel!

SMS-uri DE FLORII. Dintr-o lume plină de flori tu eşti trandafirul meu şi vreau să rămâi mereu. La mulţi ani!

O zi frumoasă începe cu o floare. Viaţa este frumoasă pentru că tu exişti. La mulţi ani!

La muţi ani floricica mea! Să fii întotdeauna la fel de înfloritoare şi minunată!

Florii alese si zile senine, saptamana patimilor sa te tina in leagan de flori si lumina curata Dumnezeiasca... La Multi Ani!

- La multi ani, la multa fericire, la multa iubire, la mult noroc si la multe dorinte implinite… toate pentru floarea mea speciala, care esti TU!

- Iubito, astazi am sa te imbrac cu flori si ai sa vezi ca dintre toate cea mai frumoasa esti TU!Imagini flori - narcise albe

MESAJE DE FLORII. - Aceasta zi este dedicata celui mai frumos lucru din lume…unei flori. La multi ani!

- Pentru ca m-ai iubit cu gingasia unui ghiocel, pasiunea unui trandafir si caldura unei flori de camp, iti multumesc de ziua ta. O primavara frumoasa!

- Iti multumesc ca m-ai invatat sa cred in lucrurile marunte, sa ma bucur cu tot sufletul de bogatia culorilor vietii.

Floriile 2019. Să primeşti flori de ziua ta, să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare. La mulţi ani!

Această zi este dedicată celui mai frumos lucru din lume: unei flori. La mulţi ani!

Să ai o zi cât mai frumoasă, înseninată de lumina blândă a primăverii și încărcată de parfumul dulce al unu nou început! La mulți ani!

Fie ca pe oriunde ai merge, trandafiri să-ţi răsară în cale şi garoafe să-ţi rămână în urmă.

Vei primi flori de ziua ta… Să înveţi de la fiecare floare să iubeşti, să fii tandră, să-i luminezi pe cei din jur, să-i laşi să te admire, să aduci bucurie şi sărbătoare… La mulţi ani!

Drumul vieţii tale să fie presărat cu flori, ca să îţi păstrezi sufletul tânăr şi curat, trandafiri ca să fii veşnic iubită şi margarete pentru a-ţi aminti mereu să zâmbeşti. Eşti cea mai aleasă floare între flori!

Sper ca primăvara să înflorească în viața ta așa cum florile se deschid cu gingășie în sufletul meu atunci când te văd. La mulți ani!

Există flori în grădina mea, există flori în parc, dar nimic nu este mai frumos decât atunci când buzele noastre se întâlnesc în întuneric! Eşti cea mai frumoasă floare a mea!

Totul pe lume se schimbă, doar florile se deschid în fiecare primăvară; pentru că eşti minunată, toate florile din lume îţi urează la mulţi ani!

Eşti cea mai frumoasă floare dintre flori şi te iubesc enorm!

Îţi mulţumesc că m-ai învăţat să cred în lucrurile mărunte, să mă bucur cu tot sufletul de bogăţia culorilor vieţii.

O zi frumoasă începe cu o floare. Viaţa este frumoasă pentru că tu exişti. La mulţi ani!

Floare pură, floare sfântă, azi e ziua ta. Soarele a aflat şi el, luna şi ea! Fericire ţi-au adus, iar mie împlinire, că iubesc o stea divină cu nume de floare! La mulţi ani!

Pentru cea mai minunată floare din viaţa pământeană, un gând sincer de respect şi de iubire pentru ea şi pentru toate florile parfumate din viaţa noastră. La mulţi ani!

Fiind o zi de sărbătoare creştinească, nu-mi vine decât să mă gândesc la Dumnezeu şi să-l rog să ocrotească familiile noastre şi pe cei dragi ai noştri, oriunde s-ar află şi să binecuvânteze vremurile şi lumea în care trăim. Motoceii să va între în casă cu mult belşug şi spor în toate.

Adevărată frumuseţe vine din suflet şi încălzeşte lumea cu bunătatea, onestitatea şi compasiunea ei. Eşti o persoană cu adevărat specială şi îţi urez să ai parte de o zi minunată.

Azi de Florii îţi urez că ani frumoşi să-ţi vină-n cale! Sănătate şi La Mulţi Ani!

FELICITĂRI DE FLORII. De ziua ta frumoasă floare să zâmbeşti, să spui ce vrei, să razi cu gură până la urechi, să iubeşti, să le spui celor dragi că îi iubeşti, să fii fericit şi împlinită. La Mulţi Ani!

De ziua ta, o lume ne desparte, însă te simt aici, chiar dacă eşti departe. La mulţi ani, de la mare depărtare.

MESAJE DE FLORII. Începe prin a te iubi pe ţine însuţi, pentru că atunci când vei avea prea multă iubire în cupa vieţii vei fi dispusă să o împărţi şi celorlaţi şi asta va face fiecare zi mai minunată. La Mulţi Ani!

Învaţă să asculţi florile, să le admiri frumuseţea, dar mai ales învaţă să le protejezi, să le hrăneşti cu dragoste şi bucurie. La Mulţi Ani!

Îţi doresc să trăieşti fiecare clipă a vieţii cu aceeaşi intensitate cu care Primăvară îşi varsă cupa de culori peste întreg pământul. La Mulţi Ani!

Îţi mulţumesc că m-ai învăţat să cred în lucrurile mărunte, să mă bucur cu tot sufletul de bogăţia culorilor vieţii. La Mulţi Ani!

Sărbătoreşte sau pur şi simplu fă-ţi timp numai pentru ţine. Este ziua ta, aşa că bucură-te din plin de ea! La Mulţi Ani!

FELICITĂRI DE FLORII. Să-ţi aducă Dumnezeu o primăvară eternă în suflet! La Mulţi Ani!

Sper că această zi specială să îţi aducă tone de fericire în calea ta. La mulţi ani, de Florii!

Un cer albastru fără nori, În calea ta să fie, Să ai în viaţă numai flori, Noroc şi bucurie. La Mulţi Ani!

Zâmbeşte, iubeşte, dăruieşte ... e momentul unui nou început. La Mulţi Ani de Florii!

MESAJE DE FLORII. Pentru că astăzi este o zi specială pentru ţine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacţii, multă sănătate, şi Dumnezeu să te călăuzească şi să orânduiască totul cum este mai bine pentru ţine! Fie că anii ce se scurg să treacă, precum razele soarelui mângâie o floare ce stă să înflorească!

Drumul vieţii tale să fie presărat cu flori, ghiocei că să îţi păstrezi sufletul tânăr şi curat, trandafiri că să fii veşnic iubita şi margarete pentru a-ţi aminti mereu să zâmbeşti.

Eşti o persoană minunată şi veselă. Faţă ta zâmbitoare şi inima caldă îmi luminează ziua. Sper că de Florii să ai parte de o zi cum eşti tu… minunată!

MESAJE DE FLORII. De ziua ce-ţi surâde-n prag, Şi-i porti frumosul nume, Eu îţi doresc tot ce-i mai drag, Şi mai frumos pe lume.

Florii alese şi zile senine, Săptămâna Patimilor să te ţină în leagăn de flori şi în lumina cea curată a lui Dumnezeu.

Gândurile care se îndreaptă spre ţine sunt la fel de minunate precum primele flori ale primăverii. Sper că ziua de Florii să fie la fel de fericită aşa cum îţi doresc să-ţi fie întreagă viaţă.

FELICITĂRI DE FLORII.În drumul tău spre împlinire îmi doresc că această primăvară să fie dirijorul potrivit, să te facă să zâmbeşti mai sincer, să gândeşti mai pur şi să iubeşti cu mai multă dăruire şi pasiune. La Mulţi Ani de Florii!

Pentru că florile înfloresc în fiecare primăvară, Pentru că suntem tineri şi iubim prietenia, În numele ei şi a tot ce-i frumos, Eu îţi doresc fericirea!

Această zi să îţi aducă atât de multe flori încât să te pierzi printre ele şi tot atâţia prieteni care să fie lângă ţine, la greu şi la bine!

MESAJE DE FLORII. De ziua numelui îţi dăruiesc toate florile din lume însoţite de sănătate, fericire, multe bucurii şi belşug! La mulţi ani!

Pentru că florile înfloresc în fiecare primăvară, pentru că suntem tineri şi iubim prietenia, în numele ei şi a tot ce-i frumos, eu îţi doresc fericirea!

La multi ani! În viaţă să te împiedici de un bolovan de noroc, să calci într-o baltă de fericire, să te stropeşti din cap până-n picioare cu iubire şi să fii sanatos!

Motoceii sa vă intre în casa cu mult belşug şi spor în toate. Florile să-ţi fie aproape.

Trandafirii pe care i-ai adunat în cununa vieții tale, lasă-i astazi să se împletească într-un buchet al împlinirii. Fie ca florile iubirii să-ți împodobească viața și să-ți vezi împlinite toate dorințele.

Pentru că ești o persoană deosebită, toate florile din lume urează un sincer “La mulți ani” unei alte flori!

FELICITĂRI DE FLORII. Onomastică fericită! Ziua numelui să fie luminoasă și să se prelungească în multe altele aducătoare de bucurii. LA MULȚI ANI!

De ziua numelui tău, îți doresc ca toate lucrurile bune și frumoase să te copleșeasca și să strălucească în calea ta către fericire și succes. La mulți ani!

MESAJE DE FLORII. Cele mai frumoase flori, cele mai sincere urări pentru o zi minunată și un an plin de realizări. La mulți ani înfloritori!

La mulți ani, sănătate și fericire! Să ciocnim un păhărel, celebrând un Floricel!

De ziua numelui tău, primește din partea mea multe urări de bine, sănătate, mult noroc și împlinirea tuturor dorințelor! Dumnezeu să te călăuzească în tot ceea ce faci. LA MULȚI ANI!

FELICITĂRI DE FLORII. Florii alese și zile senine, săptămâna patimilor să te țină în leagăn de flori și lumină curată Dumnezeiască!

Să ai o zi frumoasă. Să te bucuri de numele pe care-l porți, să fii fericită, iubită și bucuroasă. La Mulți Ani!

Flori frumoase să răsară-n calea ta, zile lungi și fericire îți doresc din partea mea. La mulți ani de ziua numelui!

Astăzi, fiind o zi frumoasă și știind că-i ziua ta,/ În parfumul dimineții, țin a te felicita. La mulți ani de ziua numelui!

MESAJE DE FLORII. Îţi doresc ca această zi minunată de primăvară să fie urmată de altele mult mai frumoase şi mai deosebite, pline de bogăţie sufletească şi nu numai. La mulţi ani!

Tradiţii de FLORII. Duminică, ortodocşii prăznuiesc Floriile sau Duminica Stâlpărilor, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele şi care este dedicată Intrării Mântuitorului Iisus în Ierusalim. Totodată, toţi cei care la botez au primit nume de flori îşi sărbătoresc onomastica. Oamenii merg la biserică, au dezlegare la peşte şi nu-şi uită tradiţiile şi obiceiurile locului.

SALCIE SFIINŢITĂ de FLORII. Salcia este nelipsită la sărbătoarea Floriilor. Credincioşii merg la slujbă cu ramurile şi după ce sunt sfinţite le pun la icoane, geamuri, uşi, porţi sau le utilizează în gospodărie.

Pe ramurile pomilor fructiferi, pe butucii viţei de vie, pe stupi şi la ferestre se agaţă ramuri de salcie, pentru ca toţi membrii familiei să se bucure de prosperitate şi de sănătate. De asemenea, pe ogoare şi în grădini, se îngroapă mugurii salciei sub prima brazdă, tot pentru efectul lor miraculos, care atrage belşugul.

Tradiţii de FLORII. Vitelor li se pun în mâncare mâţişori de salcie, pentru a fi sănătoase tot anul şi pentru a face viţei sănătoşi.

SALCIE SFIINŢITĂ de FLORII. Cei care au ţinut post se pot delecta cu mâncăruri din peşte. De Florii, este dezlegare la peşte şi se spune că preparatele au putere de vindecare asupra celor care le prepară şi apoi le mănâncă.

Obiceiuri de FLORII. În seara din ajunul Floriilor, în unele zone, se mai păstrează obiceiul de a participa la un pelerinaj care porneşte de la o biserică şi se încheie la o altă biserică.

Este bine ca fetele care nu sunt căsătorite să scoată zestrea afară, la soare şi s-o împodobească cu flori. Este un obicei prin care, în ziua de Florii, păstrând rânduiala Postului, tinerele se roagă Mântuitorului Iisus să le dea sănătate şi să le aducă ursitul mai repede.

Tradiţii de FLORII. Superstiţii în jurul Sărbătorii Floriilor

Obiceiuri de FLORII. Se spune că un credincios care se împărtăşeşte de Florii are şansa să i se împlinească orice dorinţă. Acesta trebuie să-şi pună în gând o dorinţă, când se apropie de preot, să primească sfânta împărtăşanie;

Tradiţii de FLORII. În Muntenia, în ziua de Florii oamenii nu se spală pe cap, pentru că este duminica în care înfloresc pomii, şi din acest motiv, cei care nu respectă tradiţia vor încărunţi;

SALCIE SFIINŢITĂ de FLORII. Superstiţiile de Florii legate de vreme nu se încheie aici. Unele spun că broaştele vestesc prin cântecul lor o vară lungă şi frumoasă;

Tradiţii de FLORII. Fetele îşi visează ursitul. În unele zone, fetele pun în noaptea de Florii busuioc sub pernă, pentru a deveni mai frumoase şi pentru ca, în acel an, cu puţin noroc, să se mărite;

Tradiţii de FLORII. În unele zone ale ţării, locuitorii de la sate se încing cu ramurile de salcie peste mijloc. Astfel, spun ei, sunt protejaţi de boli şi devin mai rezistenţi;

Cei care mănâncă muguri de salcie după slujba de sfinţire se vor tămădui de boli şi îşi vor întări sistemul imunitar şi pe viitor;

Floriile 2019. Superstiţiile de Florii spun că persoanele care nu vor să cinstească aşa cum se cuvine această sărbătoare se vor umple de pistrui;

Se mai spune că din această zi, urzicile înfloresc şi nu mai sunt comestibile.

Tradiţii de FLORII. Pentru sănătatea familiei, se aerisesc hainele, se termină curăţenia casei şi se stropeşte toată gospodăria cu agheasmă.

SALCIE SFIINŢITĂ de FLORII. Este bine ca fetele care nu sunt căsătorite să scoată zestrea afară, la soare şi s-o împodobească cu flori. Este un obicei prin care, în ziua de Florii, păstrând rânduiala Postului, tinerele se roagă Mântuitorului Iisus să le dea sănătate şi să le aducă ursitul mai repede.

Tradiţii de FLORII. Sărbătoarea romană FLORALIA

Tradiţii de FLORII. În toate bisericile ortodoxe, credincioşii poartă în mâini ramuri de salcie sau mâţişori care au fost sfinţite la slujba de dimineaţă, simbolizându-i pe locuitorii Ierusalimului care l-au primit cu bucurie pe Mântuitor. Începând din seara Duminicii de Florii, intrăm în săptămâna Sfânta a Patimilor care va culmina cu Sfânta zi de Joi, când a avut loc Cina cea de taină, şi cu Vinerea Mare, când a fost răstignit Iisus.

Tradiţii de FLORII. Sâmbăta dinaintea Floriilor este dedicată comemorării morţilor. Ziua aceasta este numită şi Moşii de Florii sau Lazărul, obişnuindu-se ca femeile să facă „plăcinte lui Lazăr“ şi să le dea de pomană. La sate, femeile nu torc deloc, pentru ca nu cumva morţii, care aşteaptă la poarta Raiului, să revină pe pământ, să se îmbăieze. Despre Lazăr circulă mai multe legende, fiecare regiune având specificul ei. În una dintre acestea, Lazăr moare după ce a poftit la nişte plăcinte pe care mama lui nu a putut să le facă, pentru că torcea.

Obiceiuri de FLORII. Ca de fiecare dată când vin colindătorii gazdele primesc copii cu drag. Îi ascultă şi îşi împodobesc împreună casa cu salcie sfinţită, se bucură şi speră. Speră şi spun cu credinţă: „Vă aşteptăm şi la anul!“. Aşa cum îşi amintesc bătrânii satului, plata pentru colindători erau ouăle albe, nefierte. Tocmai bune pentru pregătitul Sfintelor Paşti, scrie traditieialomita.ro.

Floriile 2019. Tradiţii de FLORII. Conform profetiilor prezente in Vechiul Testament, Iisus isi pregateste singur intrarea ca sa fie recunoscut ca fiind Mesia, dupa cum insusi Legea spunea. Mantuitorul este aclamat de o sumedenie de credinciosi care aveau in maini ramuri de maslin si de finic. Acestia, vazandu-L, au inceput sa strige: „Osana! Bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Domnului.” Credinciosii rosteau aceste cuvinte deoarece simteau ca Dumnezeu s-a pogorat din Ceruri si a venit pe pamant pentru a-i mantui.

Tradiţii de FLORII. Aceasta descrie modul in care era celebrata aceasta sarbatoare. In acea perioada, Duminica Floriilor era cunoscuta sub numele de Duminica aspirantilor sau candidatilor la botez. I-a fost atribuita acest nume datorita faptului ca, cei care urmau sa mearga cu mare solemnitate la episcop sa ii ceara binecuvantarea de a lua parte la botez, trebuiau sa invete Simbolul credintei (Crezul). De asemenea, Duminica Floriilor a mai fost cunoscuta si sub numele de duminica gratierilor deoarece, imparatii ofereau gratieri ca un mod de a cinsti aceasta sarbatoare importanta.

Tradiţii de FLORII. Nu in ultimul rand, ziua de Florii reprezinta si ultima saptamana a Postului Pastilor sau Saptamana Patimilor, timp in care crestinii fac pregatiri pentru intampinarea marii sarbatori a Invierii Domnului nostru Iisus Hristos

Tradiţii de FLORII. Duminica Floriilor marcheaza inceputul Saptamanii Patimilor, dar traditia precrestina atribuie acestei zile semnificatia renasterii naturii.

Tradiţii de FLORII. De Florii este dezlegare la peste

In Evul Mediu, Floriile mai erau denumite duminica aspirantilor sau a candidatilor (persoanele nebotezate se duceau la episcop si cereau botezul) ori duminica gratierilor, pentru ca diriguitorii acordau gratieri pentru condamnati.

Tradiţii de FLORII. Imparatii Bizantului si domnitorii ortodocsi din rasarit celebrau Floriile cu fast. La sarbatoare participa intreaga curte.

Obiceiuri de FLORII. Conform acestor traditii, ramura de salcie simbolizeaza innoirea, primavara, renasterea naturii. Se planteaza rasaduri, iar manunchiul de matisori infipt in pamant este menit sa aduca ocrotirea plantelor. In unele regiuni din sudul tarii, femeile colinda aproape ca la sarbatorile de iarna.

Tradiţii de FLORII. Apicultorii bucovineni isi "binecuvanteaza" stupii cu ramuri de salcie. In alte zone, salcia are rolul de a imprastia norii de grindina sau de a tamadui boli precum durerea de spate.

SALCIE SFIINŢITĂ de FLORII. In seara de Florii incep slujbele deniilor, care vor continua in saptamana Patimilor. Deniile sunt slujbe de dimineata tinute seara. Aducand lumina diminetii in intunericul serii, ele au rolul de a-l pregati pe crestin sa treaca de la intunericul pacatului la lumina credintei.

Duminica Floriilor sau a Stâlparilor (ramurile de palmier sau finic, cu care a fost întâmpinat Iisus la intrarea în Ierusalim, n.r.) este una dintre cele 12 sărbători împărăteşti din cursul anului bisericesc. Menţionată, pentru prima dată, în secolul al IV-lea, sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, oraşul unde a şi început să fie celebrată, a cuprins, în scurt timp, întreaga lume creştină, fiind celebrată cu mare fast. Strâns legată de minunea învierii lui Lazăr din Betania, această duminică îi pregăteşte pe credincioşii ortodocşi pentru bucuria pe care o aduce biruinţa lui Hristos asupra morţii din duminica următoare, cea a Învierii.

De Florii se mănâncă peşte, fiind a doua dezlegare din postul Paştelui, după cea din ziua Bunei Vestiri.

SALCIE SFIINŢITĂ de FLORII. Duminica Floriilor este precedată de Sâmbăta lui Lazăr. În această zi, Iisus Hrisos îşi arată din nou minunile, înviindu-l pe Lazăr, la patru zile de la moarte. După această minune, mulţimile strânse la porţile cetăţii l-au întâmpinat cu flori şi l-au aclamat pe Mântuitor, la intrarea în Ierusalim.

Sâmbăta din ajunul sărbătorii este cunoscută şi ca Moşii de Florii, când se fac pomeniri pentru sufletele celor decedaţi, încheindu-se acum Sărindarele, adică pomenirea morţilor făcută în fiecare sâmbătă din Postul Mare.

Tradiţii de FLORII. Sărbătoarea Floriilor este una de bucurie pentru întreaga creştinătate, dar cu înţelegerea faptului că zilele ce urmează sunt unele ale tristeţii.

SALCIE SFIINŢITĂ de FLORII. În fiecare an de Florii se fac procesiuni, acestea rememorând intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim, după ce cu o zi înainte îl înviase pe Lazăr din morţi. Mulţimea era atât de uimită de minune, încât era convinsă că a venit vremea regelui prevestit de profeţi. "Osana!", îi strigau pruncii, iar oamenii toţi adunaţi pe drum aşterneau în faţa Domnului hainele lor şi veneau să-L întâmpine cu ramuri de finic. Blând şi smerit, Iisus a intrat în cetate pe mânzul asinei. Acum, peste veacuri, pelerinii refac, pe jos, drumul triumfal, cu tristeţea care premerge Patimile Domnului, dar şi cu bucuria care prevesteşte Învierea Sa, mai spune părintele Stoica.

Tradiţii de FLORII. La început, Duminica Stâlpărilor a fost ţinută numai de comunitatea creştină din Ierusalim. Având un caracter local, nefiind cunoscută şi de alte biserici, sărbătoarea nu figurează în rândul celorlalte enumerate în "Constituţiile Apostolice" - document elaborat spre sfârşitul secolului al IV-lea. Este menţionată însă de Sfântul Ioan Gură de Aur (407), de Sfântul Epifanie de Salamina (403), de Sfântul Chiril al Alexandriei (444), care au scris omilii la această sărbătoare, precum şi de pelerina spaniolă, Egeria, care o descrie în jurnalul său de călătorie la Locurile Sfinte.

Obiceiuri de FLORII. Din Ierusalim, sărbătoarea Duminicii Stâlpărilor a trecut mai întâi în Egipt, apoi în Siria şi în Asia Mică. În secolul al V-lea era celebrată deja în capitala imperiului, Constantinopol, când împăratul şi curtea sa participau la procesiunea solemnă ce avea loc în Duminica Intrării în Ierusalim. Cu acest prilej, mulţimea credincioşilor purta atât ramuri de finic, cât şi de măslin şi de liliac. Pe tot parcursul procesiunii care se desfăşura pe străzile oraşului, credincioşii intonau frumoase cântări compuse de imnografi precum Andrei Criteanul, Teodor Studitul sau Iosif Studitul. Obiceiul ca însuşi conducătorul să participe la procesiunea din Duminica Floriilor a fost urmat şi de curţile domneşti din Ţările Române.

Tradiţii de FLORII. În timpul secolelor al VI-lea şi al VII-lea, sărbătoarea se răspândeşte şi în Occident, fiind menţionată de Isidor de Sevilia (636). Tot în această perioadă, se introduce şi binecuvântarea ramurilor de finic, aduse de credincioşi la biserică, iar procesiunea se mută dimineaţa.

SALCIE SFIINŢITĂ de FLORII. În trecut, ramura de salcie sfinţită era folosită şi în scopuri terapeutice. Oamenii înghiţeau mâţişori de pe ramura de salcie pentru a fi feriţi de diferite boli, iar bătrânele se încingeau cu salcia ca să nu le mai doară şalele.

De asemenea, exista şi obiceiul ca părinţii îi lovească pe copii cu nuieluşa de salcie când veneau de la biserică, pentru a creşte sănătoşi şi înţelepţi.

Floriile 2019. Umblatul cu „Lăzărelul“ este un obicei răspândit în Muntenia şi în partea sudică a ţării. Unul din colindele cântate de fetele care umblau cu Lăzărelul era „Vin Floriile cu soare şi soarele cu Tradiţii de FLORII. Ce păcat de cel ce moare, fericiţi sunt cei ce-s vii!“. Acest obicei, întâlnit în ţara noastră în Muntenia şi Dobrogea este întâlnit într-o zonă mai vastă a sud-estului Europei.

Obiceiuri de FLORII. Salcia sfinţită apără gospodăria

SALCIE SFIINŢITĂ de FLORII. Salcia este nelipsită la sărbătoarea Floriilor, din satul tradiţional. Salcia este sfinţită la biserică, apoi este utilizată în gospodărie. „Se punea salcie la ferestrele caselor, apoi se punea la icoane, în nici un caz nu se arunca. De asemenea, mâţişorii care sunt la salcie în această perioadă erau foarte preţuiţi“, a precizat Victor Munteanu, şef de secţie la Muzeul Etnografic al Moldovei, potrivit evz.ro.

Tradiţii de FLORII. Aşa cum arată muzeograful, „salcia este folosită în special în două mari obiceiuri de primăvară, de Blagoveştenie sau Buna Vestire şi de Tradiţii de FLORII. Este o plantă care se află în splendoarea ei tocmai în această perioadă şi care substituie palmierii care nu se găsesc în spaţiul nostru geografic“, a arătat Victor Munteanu care a adăugat că astfel de substituiri se regăsesc şi în alte zone geografice.&l