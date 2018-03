Florian Bichir: De Centenar sunteţi slugi la muscali!

Marele om politic, făuritor al României Mari, Ion I.C. Brătianu, a fost inginer, în poduri şi şosele. A fost îndrumat spre această meserie de către tatăl său, venerabilul Ion Brătianu, care i-ar fi spus: "Fă-te inginer. Avocaţii mi-au mâncat viaţa".

Avea dreptate, dar asta nu înseamnă că avocaţii sunt nişte oameni fără scrupule, care în schimbul banilor pot colporta orice. Take Ionescu, zis Take Guriţă de Aur, un uriaş patriot a fost şi el avocat. Am făcut această scută introducere pentru că din întâmplare am citit un interviu al unui avocat. Zic din întâmplare pentru că nu citesc publicaţiile economice.

Nu le dispreţuiesc, dar economia nu este punctul meu forte, ca să nu fiu mai direct şi să spun că sunt total afon în materie de finanţe, bănci, accize şi alte chestiuni din astea... "Pentru mine, România înseamnă mânăstirile din Bucovina, mirosul inconfundabil al Mării Negre, costumele tradiţionale purtate duminica la liturghie de săteni. Înseamnă parfumul de tei din Bucureşti, înseamnă Iaşi, Cluj, Braşov şi Delta Dunării" zice avocatul Gabriel Zbârcea în "Bursa".

