Flagrant la penitenciar! Cât costă o zi de libertate

Un agent de la Penitenciarul Bacău și concubina lui au pus la cale o afacere în care fiecare zi de libertate era evaluată la 200 de euro. În total, cei doi au primit 2.000 de euro, dar și produse.

Cei doi au fost prinși în flagrant sâmbătă în urma unei acțiuni aprocurorilor Tribunalului Bacău și ofițerilor Direcției Generale Anticorupție. Magistrații Tribunalului Bacău au admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău şi în consecinţă au dispus arestarea preventivă a inculpaților Duțu Vasile pentru săvârșirea infractiunilor de ”trafic de influență” și ”luare de mită” (două acte materiale), și Râncu Oana Maria pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită. În ceea ce priveşte infracţiunea de trafic de influenţă procurorii reţinut că un agentul de penitenciar, în luna martie 2018, a promis unei martore, ruda unei persoane private de libertate, că va interveni pe lângă membrii comisiei întrunite la nivelul Penitenciarului Bacău care urmau să analizeze dosarul având ca obiect raportul de incident întocmit pe numele respectivei persoane private de libertate, cu scopul de a obţine o decizie favorabilă acesteia, solicitând, în acest sens, suma de 200 euro, banii fiind predați de către martoră inculpatului la data de 05.04.2018, în scara blocului unde acesta locuiește.

200 de euro pentru fiecare zi de libertate

Referitor la cele două infracţiuni de luare de mită, procurorii au stabilit că în luna ianuarie 2019 inculpatul a solicitat, în mod direct, de la o altă persoana privată de libertate, care desfășoară activități lucrative la sectorul deservire, aflat sub controlul inculpatului, să îi achiziţioneze si să îi ofere un cuptor cu microunde, bunul fiind primit de inculpat la data de 19.01.2019, in zona autogării Massaro din municipiul Bacău, de la o rudă a persoanei private de libertate. De asemenea, inculpatul a mai pretins suma de 600 euro pentru a o propune pe persoana privată de libertate menţionată anterior, pentru acordarea unei permisii de 3 zile (preţul cerut fiind de 200 euro pentru fiecare zi de permisie), propunerea fiind efectuată la începutul lunii februarie 2019. Banii au fost primiţi de inculpat, prin intermediul concubinei sale, inculpata R.O.M., la data de 22.02.2019, de la o rudă a persoanei private de libertate, in faţa scării blocului unde inculpatul locuieşte. În luna decembrie 2018, inculpatul a solicitat, în mod direct, de la o altă persoană privată de libertate, care desfășoară activități lucrative la sectorul deservire aflat sub controlul inculpatului să îi ofere o cantitate de băuturi alcoolice, bunurile fiind remise la data de 30.12.2018 prin intermediul unui martor în faţa imobilului unde locuiesc părinții concubinei inculpatului. Începând cu luna ianuarie 2019, inculpatul a pretins de la aceeaşi persoană privată de libertate suma de 200 euro pentru 24 ore de permisie, propunerea fiind efectuată la începutul lunii martie 2019 pentru 5 zile de permisie, suma totală solicitată fiind de 1000 euro; totodată, a mai solicitat de la aceeaşi persoană suma de 1000 euro pentru introducerea unui telefon mobil in Penitenciarul Bacău, banii urmând a fi primiţi de inculpat prin intermediul unui martor la data de 16.03.2019.

