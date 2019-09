Flacăra ”eternă” din Cimitirul Eroilor din Timișoara, stinsă pentru 5.600 lei

Flacăra eternă de la monumentul eroilor Revoluției, aflat în Cimitirul Eroilor din Timișoara, a fost oprită luni, deoarece Primăria Timișoara nu a achitat factura la gaz. Situația a fost semnalată de un timișorean pe o pagină de socializare, iar marți, primarul Nicolae Robu s-a arătat indignat de această situație și a anunțat că flacăra a fost reaprinsă, după ce banii au fost virați în contul societatii de gaz, scrie Realitateadetimis.net.

Timisoreanul Corneliu Vaida a semnalat pe Facebook ca luni flacăra eternă de la monumental eroilor Revoluției de la Timișoara a fost oprită.

”Nu mai am aer!!! Se întâmplă în Timișoara anului 2019, la 30 de ani de la Revoluția din ’89! Flacără eternă a monumentului Eroilor Martiri din 1989 din Cimitirul Eroilor nu mai arde, din cauză că Primăria Timișoara nu a plătit factura de gaz!!!”, a scris Corneliu Vaida pe Facebook, alăturând două poze cu flacăra stinsă.

Primarul Nicolae Robu a declarat, marți, într-o conferință de presă, că este ”indignat la maximum” privind această situație și că luni seara a insistat până s-a reaprins flacăra.

”Este inadmisibil și sunt indignat la maximum. Vă închipuiți trăirea mea, când am aflat. Am insistat până târziu, aseară, când am aflat. Am spus că vreau să se dea drumul la gaz, să se dea drumul la flacără. Noi suntem în conflict cu administratorii. Era o sumă de nimica de platit, 5-6.000 de lei. Era o sumă mică. Îi plăteam instantaneu. Au fost plătiți ieri dimineață, numai că nu s-a putut da drumul la gaz până azi de dimineață. Au fost plătiți fără ca eu să mai fiu informat de acest scandal. Știam de vineri că trebuie să plătim ceva bani. Astăzi mi s-a explicat că nu s-a putut da drumul la gaz până azi pentru că s-a constatat că nu s-a făcut revizie de vreo doi ani la instalația de gaz și trebuia să se facă acum, trebuia plătită acum o sumă de vreo 260 de lei. Evident că s-a plătit imediat și s-a dat drumul la gaz. Dar este absolut condamnabil că s-a întâmplat așa ceva. Trebuie să văd cum stau lucrurile. Nu știu, în privința acelei sume, cât e de veche restanță, de ce nu s-a plătit, cât s-a facturat. Mă voi lămuri. Dacă administratorul a acționat astfel încât să ne creeze o problemă de imagine, e una. Dacă și-au făcut datoria și aparatul primăriei este de vină, atunci e alta. Trebuie să mă lămuresc. În rest nu știu”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Edilul spune că nu e vina primăriei deoarece de administrarea cimitirelor se ocupă o firmă de care e nemulțumit

”Când e vorba de cimitire, mai ales Eroilor, dincolo de contract, le cer firmelor noastre să facă voluntariat, nu să lase cimitirele pline de buruieni. O să îi trag la răspundere. Eu nu pot să mă ocup de toate. Urmează să lămuresc cine a fost vinovat și o să vă spun”, a mai spus primarul.

Nicolae Robu spune că facture care trebuia achitată pentru cazul consumat de flacăra eternă din Ciimitirul Eroilor era de 5.600 lei.

” Nu exclud să fie și un joc. Mi se pare absolut aberant să ajungi să întrerupi gazul pentru 5600 de lei. Din păcate trebuie să ducem și mizeriile”, a declarat Nicolae Robu.

Monumentul dedicat eroilor Revoluției din 1989 se află în Cimitirul Eroilor și a fost ridicat în anul 1990. Lângă acest monument se află și mormintele eroilor Revoluției de la Timișoara.